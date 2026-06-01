باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله علیزاده، مدیر نظارت و اجرای طرح تصفیه‌خانه‌های مرکزی شرکت فاضلاب تهران، با اشاره به اهمیت این پروژه در تکمیل زیرساخت‌های محیط‌زیستی پایتخت گفت: «پروژه توسعه و نوسازی تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک غرب با رویکردی کاملاً تخصصی و زیست‌محیطی، در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار در حال اجراست. این طرح زیرساختی که با روش یکپارچه EPC شامل مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا پیش می‌رود، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسیده و نویدبخش تحولی مؤثر در نظام مدیریت فاضلاب این منطقه از پایتخت است.»

وی با تشریح فرآیند تصفیه در این مجموعه افزود: «در فرآیند تصفیه این تصفیه‌خانه، از تکنولوژی پیشرفته A۲O استفاده شده است. این روش بیولوژیکی مدرن با حذف مؤثر مواد آلی و مغذی، از جمله نیتروژن و فسفر، زمینه دستیابی به استاندارد‌های مطلوب زیست‌محیطی برای پساب خروجی را فراهم می‌کند.»

علیزاده در ادامه با اشاره به ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک غرب اظهار کرد: «بر اساس طراحی‌های مهندسی، ظرفیت فعلی این تصفیه‌خانه که ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است، در افق طرح، سال ۱۴۱۰، با رشدی بیش از دو برابری به ۴۴ هزار و ۲۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز ارتقا خواهد یافت.»

مدیر نظارت و اجرای طرح تصفیه‌خانه‌های مرکزی شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: «با تحقق این ظرفیت، جمعیتی بالغ بر ۱۷۷ هزار نفر تحت پوشش کامل خدمات جمع‌آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب قرار خواهند گرفت.»

وی یکی از دستاورد‌های بنیادین این پروژه را تولید سالانه ۱۶ میلیون مترمکعب پساب باکیفیت و استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: «این حجم قابل توجه از آب بازیافتی، به‌طور مستقیم به چرخه مصرف بازگشته و برای آبیاری فضا‌های سبز پایتخت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای این رویکرد، ضمن کاهش برداشت از منابع آب شیرین، گامی مؤثر در مسیر مقابله با فرونشست زمین و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه به شمار می‌رود.»

ارتقا و نوسازی تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک غرب را می‌توان یکی از پروژه‌های اثرگذار شرکت فاضلاب تهران در مسیر توسعه پایدار، بازچرخانی آب و مدیریت یکپارچه منابع آب پایتخت دانست؛ پروژه‌ای که با اتکا به فناوری‌های نوین تصفیه، اجرای یکپارچه EPC و تولید پایدار پساب استاندارد، نقش مهمی در حفاظت از منابع آبی و محیط‌زیست شهری ایفا خواهد کرد.