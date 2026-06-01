باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از یادبود شهدای میناب در آرت گالری ونکوور + فیلم

تصاویری از یادبود رهبر شهید و شهدای میناب در آرت گالری ونکوور را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز در آرت گالری ونکوور، یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم میناب گرامی داشته شد.

 

مطالب مرتبط
تصاویری از یادبود شهدای میناب در آرت گالری ونکوور + فیلم
young journalists club

جنایتی در ایران که دل مردم هند را زخمی کرد + فیلم

تصاویری از یادبود شهدای میناب در آرت گالری ونکوور + فیلم
young journalists club

لنگه کفشی که آخرین نشانی کودک کلاس اولی شد + فیلم

تصاویری از یادبود شهدای میناب در آرت گالری ونکوور + فیلم
young journalists club

وقتی بغض مجری برای مظلومیت بچه‌های میناب شکست + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۰۱۲

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۷۴

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۹۶

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۶۲

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۸۰۹

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha