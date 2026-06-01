باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با فرارسیدن ایام عید سعید قربان، عید غدیر خم و دهه ولایت، ویژه‌برنامه «شب‌های بیعت با ولایت» با هدف ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، گرامیداشت واقعه غدیر و ایجاد فضایی معنوی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های اهل‌بیت(ع) در شهر قم برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی روز چهارشنبه ششم خردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان مرجعیت قم و در سلسله برنامه‌های «۱۵ شب آسمانی» برگزار می‌شود و میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

از بخش‌های شاخص این مراسم می‌توان به حضور پرچم متبرک حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) اشاره کرد که در فضای مراسم به اهتزاز درآمده و حال و هوایی معنوی به این اجتماع مردمی خواهد بخشید. همچنین در حاشیه این برنامه، تبرکات فاطمی میان حاضران توزیع می‌شود.

در بخش قرائت قرآن کریم، مهدی فروغی، قاری برجسته کشور، آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت خواهد کرد و اجرای برنامه نیز بر عهده مهدی تحویلدار خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و به تبیین ابعاد مختلف واقعه غدیر، جایگاه ولایت در جامعه اسلامی و ضرورت پاسداشت این میراث بزرگ دینی می‌پردازد.

همچنین حسن اسداللهی با اجرای برنامه مداحی و ذکر اهل‌بیت(ع) فضای مراسم را معطر به نام و یاد امیرالمؤمنین(ع) خواهد کرد و امیر قربانی نیز تازه‌ترین سروده‌های خود را با محوریت ولایت و غدیر برای حاضران ارائه می‌کند.

اجرای سرود توسط گروه فطرس از دیگر بخش‌های این اجتماع مردمی است که با رویکرد ترویج فرهنگ ولایت و معرفی مفاهیم غدیر برای نسل جوان به روی صحنه خواهد رفت.

ویژه‌برنامه «شب‌های بیعت با ولایت» به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم و در راستای اجرای ویژه‌برنامه بزرگ «۱۵ شب آسمانی» برگزار می‌شود؛ طرحی که در ایام دهه ولایت با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در نقاط مختلف شهر، زمینه حضور و مشارکت گسترده شهروندان در جشن‌های عید قربان، غدیر و مباهله را فراهم کرده است.

منبع:شهرداری قم