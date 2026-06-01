باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: کمیته امداد در ایام دهه امامت و ولایت و به مناسبت عید سعید غدیرخم، پویش ملی «به عشق علی(ع)» را با هدف جذب حامیان جدید و تقویت حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌های ایتام و محسنین تحت حمایت در سراسر استان آغاز کرده است.

وی با دعوت از مردم شریف استان، حامیان و خیرین نیک‌اندیش افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مشارکت در این پویش، شکرانه این عید بزرگ را در قالب حمایت از کودکان یتیم و نیازمند به‌جا آورند.

باسره درباره روش‌های مشارکت در این طرح بیان کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و حمایت از ایتام و محسنین، عدد «۱» را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ ارسال کنند یا از طریق تارنمای اکرام ایتام به نشانی www.ekram.emdad.ir به صورت غیرحضوری اقدام کنند. همچنین مراجعه حضوری به پایگاه‌های حامی‌یابی مستقر در ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری محلات نیز امکان‌پذیر است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه از اجرای پویش دیگری با عنوان «اطعام علوی» در روز عید غدیر خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین غذای گرم و بسته‌های معیشتی برای ایتام و نیازمندان اجرا می‌شود و مردم سخاوتمند می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ۶#۸۸۷۷۰۷۶# در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم و خیرین استان در برنامه‌های حمایتی کمیته امداد، تأکید کرد: مشارکت‌های مردمی همواره پشتوانه این نهاد در مسیر خدمت‌رسانی به محرومان بوده و موجب حفظ کرامت فرزندان یتیم و خانواده‌های نیازمند در استان هرمزگان خواهد شد.

منبع:کمیته امداد هرمزگان