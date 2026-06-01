باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۱۳ روانه آنتن میشود.
داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سالها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمیگردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکی میشود و ناامنی کشور را فرا میگیرد. از طرف دیگر، هجوم روسها از شمال و انگلیسها از جنوب شرایط ویژهای را در کشور حاکم میکند که فیلم مجموعه وقایع این دوران را به تصویر کشیده است.
حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمانزاده بازیگران این فیلم هستند.
فیلم «قیام» به کارگردانی محمدرضا ورزی، پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ از شبکه پخش خواهد شد.
داستان این فیلم در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ضد خرابکاری و ... پرداخته شده است.
حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی «قیام» بازی کردهاند.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش