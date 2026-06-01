در روز‌های پایانی این هفته که مصادف با سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد است ۲ فیلم از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۱۳ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکی می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد. از طرف دیگر، هجوم روس‌ها از شمال و انگلیس‌ها از جنوب شرایط ویژه‌ای را در کشور حاکم می‌کند که فیلم مجموعه وقایع این دوران را به تصویر کشیده است.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «قیام» به کارگردانی محمدرضا ورزی، پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ از شبکه پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ضد خرابکاری و ... پرداخته شده است.

حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی «قیام» بازی کرده‌اند.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش

برچسب ها: رحلت امام خمینی (ره) ، قیام ۱۵ خرداد ، شبکه نمایش
خبرهای مرتبط
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما در روز‌های پایان هفته
همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر؛
«سرزمین خورشید» از قاب نمایش پخش می‌شود
فیلم جدید از سینمای مالزی؛ «بازگشت» در قاب نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
تکنولوژیسم؛ رمانی در مرز علم، فلسفه و آینده‌پژوهی
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
آخرین اخبار
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
تکنولوژیسم؛ رمانی در مرز علم، فلسفه و آینده‌پژوهی
برنامه‌های بزرگداشت امام خمینی (ره) در تهران و سراسر کشور اعلام شد
خواندن اشعاری از بزرگان ادبیات فارسی درباره امیرالمومنین (ع) + فیلم
واکنش جواد یساری به شایعات روز‌های اخیر + فیلم
رئیس ساترا: هیچ اختلالی در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و فیلمنامه‌های نمایش خانگی وجود ندارد + فیلم
ماجرای به‌کارگیری دشمن از سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد و کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنانمان
در حال تدارک فصل دوم سریال «در و تخته» هستیم/ یک سکانس اضافی در سریال وجود ندارد
نشست هماهنگی سکوهای صوت‌وتصویر فراگیر با هدف پوشش جام‌جهانی برگزار می‌شود