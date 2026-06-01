گزارش راهبردی «جهان ۲۰۲۶» فاش کرد که سهم دلار از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش «جهان ۲۰۲۶: میان برخورد و همکاری» که توسط روزنامه روسی «ویدوموستی» و با همکاری بنیاد «روس‌کنگرس» برای مجمع بین‌المللی اقتصادی «سن‌پترزبورگ» تهیه شده است، پیش‌بینی کرد که نظام پولی جهان ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده شاهد تحولی از سلطه دلار به سمت یک نظام چندارزی خواهد بود.

در این گزارش آمده است که جایگاه دلار تضعیف خواهد شد، اما همچنان برای تسویه‌حساب‌های مالی مهم باقی می‌ماند. این گزارش اشاره کرد که مرحله پیش‌رو با یک نظام چندارزی همراه با حاکمیت پولی و تنظیم تجارت خارجی مشخص می‌شود.

نویسندگان این گزارش خاطرنشان کردند که سهم دلار از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۵۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۳ درصد بود. گرچه سهم دلار در تسویه‌حساب‌های سیستم «سوئیفت» در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته، اما ابزار‌های جایگزین برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در حال ظهور است.

در همین راستا، «بیل گراس» سرمایه‌گذار آمریکایی و یکی از بنیان‌گذاران شرکت «پیمکو» هشدار داد که نشانه‌های افول جایگاه مسلط آمریکا در نظام جهانی، در سایه انباشت ناهماهنگی‌های مالی و اقتصادی، افزایش بار بدهی‌های عمومی و تحولات شتابان ناشی از هوش مصنوعی رو به افزایش است.

گراس در زمینه رقابت‌های بین‌المللی اظهار داشت که چین خود را یک رقیب استراتژیک و بلندمدت برای آمریکا می‌داند. وی به سخنان «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین درباره مفهوم «تله توسیدید» استناد کرد؛ مفهومی که تنش ایجادشده میان یک قدرت نوظهور و یک قدرت مسلط مستقر را توصیف می‌کند.

جهان اکنون در میان لرزان شدن اعتماد به نظام مالی آمریکا که ناشی از استفاده از دلار به عنوان ابزار فشار سیاسی، افزایش بدهی‌های آمریکا و پیامد‌های جنگ علیه ایران و بازار‌های انرژی، شاهد کاهش تدریجی سلطه جهانی دلار است. 

منبع: المیادین

برچسب ها: دلار آمریکا ، سقوط دلار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
یک پیش بینی کاملا اشتباه و بچگانه دیگر.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۶:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اصلا دلار و یورو وپوند وفرانک همه خاک بشه و یوان چین و روبل روسی بشه پول کره ی زمین چی گیر ما میاد به ما پول مفت میدن ؟ نفت نصف قیمت به چین میدیم چین هم اشغالهای یکبار مصرف به جای نفت میده !!!!!!!!!!!!!!!
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فعلا که پول ما رفته قعر جدول
۲
۵۰
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