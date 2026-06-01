باشگاه خبرنگاران جوان -نشست هماندیشی و هماهنگی جهت تشدید برخورد با متخلفان اقتصادی در حوزه احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی با حضور سیدمصطفی دانش، معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت و سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف در دفتر معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد.
دانش تشکیل این جلسه را هدف ایجاد همافزایی بیشتر میان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صمت و اتاق اصناف صورت بیان کرد تا ضمن شناسایی دقیق گلوگاههای تخلف، فرآیند رسیدگی به پروندههای احتکار و گرانفروشی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
مسئولان حاضر در جلسه با هشدار به مفسدان اقتصادی تأکید کردند که نظارتها هوشمندانه و گستردهتر از گذشته دنبال خواهد شد و برخورد با پروندههای احتکار، فراتر از جریمههای نقدی، شامل برخوردهای سختگیرانه قضایی و پلمب واحدهای متخلف نیز خواهد بود.
معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم از شهروندان عزیز استان قم نیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، احتکار، مراتب را از طریق شمارههای تماس ۱۲۴ اداره کل صمت و یا سامانه اینترنتی tazirat ۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.
منبغ:روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم