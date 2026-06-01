باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پافشاری گردان‌های حزب‌الله عراق بر حفظ سلاح خود و رد هرگونه مذاکره درباره آن، تداوم فشار‌ها و مداخلات آشکار آمریکا در امور داخلی بغداد را نشان می‌دهد؛ واشنگتن درصدد است تا خواسته‌های خود را برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت به دولت «علی الزیدی»، نخست‌وزیر جدید عراق تحمیل کند.

الزیدی از زمان دستیابی به این منصب در اواسط مه، ذیل فشار‌های فزاینده واشنگتن بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده است؛ پرونده‌ای که با دخالت‌های مداوم آمریکا و تحولات منطقه‌ای پس از جنگ غزه و جنگ علیه ایران، حساسیت بیشتری پیدا کرده است.

در همین رابطه، «لهیب هیغل» تحلیلگر ارشد امور عراق در گروه بین‌المللی بحران، اظهار داشت: «الزیدی منصبی را تحویل گرفته است که با بحران‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرا که عراق به دلیل سیاست‌های واشنگتن به میدان تقابل در جنگ علیه ایران تبدیل شده و دولت نیز تحت تاثیر این مداخلات، قادر به اعمال حاکمیت کامل بر ابزار قدرت نیست.»

هیغل در گفت‌و‌گو با سایت «اسکای نیوز عربی» افزود: «الزیدی در پی یک بن‌بست سیاسی میان ائتلاف حاکم در عراق (چارچوب هماهنگی) به نخست‌وزیری رسید و مداخله فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی به پذیرش او از سوی واشنگتن و تهران کمک کرد.» با این حال، وی اشاره کرد که مسدود شدن تنگه هرمز منجر به توقف بیشتر صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمد‌های بغداد شده و این امر تنگنای مالی دولت را عمیق‌تر کرده است.

این تحلیلگر ارشد امور عراق در تحلیل وضعیت داخلی افزود: «چالش فوری پیش روی نخست‌وزیر جدید، فشار‌های تحمیلی و مداخله‌جویانه آمریکا با هدف تضعیف نفوذ و روابط راهبردی عراق با ایران است.»

اما به باور این تحلیلگر، حاشیه مانور نخست‌وزیر عراق در برابر این فشار‌های خارجی بسیار «محدود» است؛ چرا که دولت پیشین نیز تحت تاثیر مداخلات واشنگتن نتوانست جلو استفاده از خاک عراق برای حمله به منافع آمریکا را بگیرد و یا مانع حملات تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران از حریم هوایی منطقه شود. از این رو، الزیدی نیز در مواجهه با گروه‌های مقاومت که با انگیزه‌های ضدامریکایی فعالیت می‌کنند، مسیر دشواری پیش‌رو دارد.

مسئله سلاح مقاومت موجی اختلافات داخلی را در عراق ایجاد کرده است؛ در حالی که برخی گروه‌ها انعطاف نشان داده‌اند، گروه‌های دیگر و در راس آنها گردان‌های حزب‌الله، هرگونه بحث در این باره را به دلیل اینکه ناشی از دیکته‌ها و فشار‌های آمریکا است، قویا رد می‌کنند.

آمریکا به عنوان بخشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه خود، بار‌ها گروه‌های مقاومت را به هدف قرار دادن منافعش در عراق متهم کرده است؛ در مقابل، گروه‌های مقاومت اسلامی عراق نیز در پاسخ به این اشغالگری، پایگاه‌های آمریکایی را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده‌اند. واشنگتن نیز با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، مواضع این گروه‌ها از جمله گردان‌های حزب‌الله را بمباران کرده که به شهادت ده‌ها تن از رزمندگان مقاومت منجر شده است.

هیغل در پایان تاکید کرد: «واقع‌بینانه‌ترین راه، ادغام تدریجی این نیرو‌ها در ساختار‌های رسمی کشور است؛ چرا که هرگونه اقدام شتاب‌زده علیه گروه‌های مقاومت تحت فشار‌های خارجی، می‌تواند به یک جنگ داخلی دامن بزند، در حالی که ایستادگی در برابر خواسته‌های واشنگتن نیز احتمالا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه بغداد را به همراه خواهد داشت.»

منبع: المیادین