باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: روند ساخت قطعه سوم آزاد راه تهران- شمال از چند ماه پیش آغاز شده و بخشی از منابع مالی لازم تأمین شده و امیدواریم روند اجرای پروژه قطعه سوم آزاد راه تهران - شمال به بلوغ چهل ساله نرسد و ظرف ۴تا ۵ سال آینده اجرایی شود.
دهقان در خصوص آخرین وضعیت آزاد تهران- شمال، اظهار داشت: پروژه آزادراه از سال ۷۵ کلید خورد و مقرر شد از محل واگذاری اراضی اطراف مسیر منابع مالی آن تامین شود، اما عملاً تا سال ۹۱ کاری در آن انجام نشد و پس از آن شاهد اجرای جدی کار بودیم.
وی بیان داشت: این پروژه از پیچیدگیهای زیادی در موضوع اراضی برخوردار بوده و بیش از ۴۰ درصد مسیر از تونل و پل تشکیل شده است. همچنین زمین و مسیر کوهستانی جوانی دارد که به ثبات نرسیده و همین مساله کار را پیچیده کرده است.
دهقان خاطرنشان کرد: با وجود این مشخصهها، ما با بالاترین استانداردهای ایمنی و مهندسی در این پروژه مشغول به فعالیت هستیم.
وی اظهارداشت: اجرای پروژه بزرگ آزادراه یک کار مشترک بین دولت و این بنیاد است و ما همواره سهم خود را به خوبی ایفا کردهایم، در حالی که دولت به نرخ امروز ۶.۵ همت از برنامهریزیهای خود عقب است.
وی، قطعه سوم آزادراه را طولانیترین و سختترین مرحله کار در اجرای این پروژه برشمرد و گفت: اکنون مسیر مد نظر برای اجرای قطعه سوم انتخاب و همه پیش بینی لازم در آن به عمل آمده است و حدود ۷ ماه از آغاز به کار بخش اول این قطعه میگذرد.
مدیرعامل بنیاد مستضعفان ادامه داد: در صورت تامین مالی و رفع مسائل و مشکلات زیست محیطی میتوانیم شتاب جدی در اجرای آن را شاهد باشیم و معتقدم طی ۴ تا ۵ سال آینده میتوان این پروژه عظیم را به پایان رساند
وی افزود: مسیر واگذاری هتل های پارسیان بنیاد مستضعفان در حال اجراست است و در تلاش هستیم که با راه اندازی پروژههای جدید هتل از جمله ایوان بتوانيم بخشی از نیازهای هتل برای اقشار محروم جامعه را تأمین کنیم.
او گفت:همچنین در حوزه زیارت، با تسهیل و ارزانسازی سفر به عتبات عالیات (مانند کربلا) و گسترش آن به جهان اسلام، سعی در خدمترسانی داریم. طرحی به نام «ایوان» در رسانههای مجازی در حال معرفی است که این خدمات را پوشش میدهد.