باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن میراثداران فرهنگ هرمزگان توانسته است با ارائه مستندات تخصصی و احراز صلاحیتهای لازم در حوزه مطالعات و کنشگری میراث ناملموس، نظر مثبت کمیته ارزیابی یونسکو را جلب کند. در پی این موفقیت، دعوتنامه رسمی حضور در مجمع عمومی برای این مجموعه صادر شده است؛ رخدادی که نشاندهنده پذیرش این انجمن در زمره نهادهای غیردولتی (NGO) منتخب برای ایفای نقش مشورتی در سطوح بینالمللی است.
طاهره رضایی، کارشناس پاسدار میراث ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان و پیشنهاددهنده این پرونده به یونسکو، با تشریح ابعاد این رویداد گفت: اعتباربخشی یونسکو صرفاً یک تأییدیه ساده نیست، بلکه فرایندی است که طی آن سازمانهای مردمنهاد، بر اساس استانداردهای بینالمللی، به عنوان بازوهای تخصصی کنوانسیون میراث ناملموس شناسایی میشوند. به گفته او، این جایگاه در حکم تأیید کیفیت عملیاتی و علمی برای نهادهایی است که در خط مقدم شناسایی، مستندسازی و پاسداری از میراث ناملموس فعالیت میکنند.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت این اعتباربخشی افزود: یونسکو با این اقدام، ضمن تأیید دانش، تجربه و صلاحیت نهادی انجمن میراثداران فرهنگ هرمزگان، بر نقش کلیدی مشارکت نهادهای مدنی در مدیریت میراث فرهنگی تأکید میکند. رضایی این موفقیت را به معنای ورود انجمن به شبکه جهانی متخصصان و کنشگران دانست که زبان مشترک یونسکو در حوزه پاسداری از میراث ناملموس را نمایندگی میکنند.
این کارشناس پاسدار میراث ناملموس، پیامدهای این رخداد را در حوزه دیپلماسی فرهنگی نیز قابل توجه توصیف کرد و گفت: حضور یک نهاد غیردولتی ایرانی در این سطح از استانداردسازی جهانی، افزون بر ارتقای اعتبار تخصصی آن مجموعه، میتواند به تقویت دیپلماسی عمومی و افزایش ضریب نفوذ ایران در تصمیمسازیهای بینالمللی حوزه میراث ناملموس کمک کند. به گفته رضایی، این تحول بستری برای همافزایی میان دانش بومی هرمزگان و استانداردهای جهانی حفاظت از میراث فراهم میآورد.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی در مجمع عمومی، انجمن میراثداران فرهنگ هرمزگان به عنوان سازمان رسمی طرف مشورت یونسکو، ظرفیتهای تازهای در زمینه ظرفیتسازی، پژوهشهای میدانی و مشارکت در سیاستگذاریهای کلان پاسداری از میراث ناملموس به دست خواهد آورد. او این دستاورد را گامی مهم در مسیر معرفی توانمندیهای فرهنگی بومی ایران در مقیاس جهانی ارزیابی کرد.
منبع:میراث فرهنگی هرمزگان