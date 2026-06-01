۳۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف در قالب پویش بنای مهربانی برای دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی سلماسی با مشارکت خیرین اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رئیس اداره بهزیستی شهرستان سلماس اظهار کرد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش و در ادامه اجرای پویش خداپسندانه «بنای مهربانی»، با مشارکت خیرین نیک‌اندیش شهرستان سلماس، تعداد ۳۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف تهیه و به اداره بهزیستی این شهرستان اهدا گردید.

این اقدام ارزشمند با هدف فراهم‌سازی بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان نیازمند و در راستای ترویج فرهنگ احسان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی صورت پذیرفت.

سلماسی ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، اظهار داشت: پویش «بنای مهربانی» جلوه‌ای از همدلی، نوع‌دوستی و همراهی مؤثر خیرین با جامعه هدف بهزیستی است و اهدای این اقلام آموزشی، نقش مؤثری در حمایت از ادامه تحصیل دانش‌آموزان نیازمند خواهد داشت.

مریم سلماسی در پایان گفت: اداره بهزیستی سلماس با رعایت اصل کرامت انسانی، نسبت به توزیع هدفمند و عادلانه این بسته‌ها در میان جامعه هدف اقدام خواهد کرد و امیدوار است این‌گونه اقدامات نیکوکارانه با استمرار همراه باشد.

برچسب ها: بسته لوازم التحریر ، بهزیستی
خبرهای مرتبط
اهدای دو هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند چهارمحالی
توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر در مناطق عشایری و محروم اهر
مسئول بسیج اصناف بروجرد:
۵۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند بروجرد توزیع می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
آخرین اخبار
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
 مردم ارومیه در نود و چهارمین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر