باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رئیس اداره بهزیستی شهرستان سلماس اظهار کرد: در راستای حمایت از دانشآموزان تحت پوشش و در ادامه اجرای پویش خداپسندانه «بنای مهربانی»، با مشارکت خیرین نیکاندیش شهرستان سلماس، تعداد ۳۰ بسته لوازمالتحریر و کیف تهیه و به اداره بهزیستی این شهرستان اهدا گردید.
این اقدام ارزشمند با هدف فراهمسازی بخشی از نیازهای آموزشی دانشآموزان نیازمند و در راستای ترویج فرهنگ احسان و مسئولیتپذیری اجتماعی صورت پذیرفت.
سلماسی ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، اظهار داشت: پویش «بنای مهربانی» جلوهای از همدلی، نوعدوستی و همراهی مؤثر خیرین با جامعه هدف بهزیستی است و اهدای این اقلام آموزشی، نقش مؤثری در حمایت از ادامه تحصیل دانشآموزان نیازمند خواهد داشت.
مریم سلماسی در پایان گفت: اداره بهزیستی سلماس با رعایت اصل کرامت انسانی، نسبت به توزیع هدفمند و عادلانه این بستهها در میان جامعه هدف اقدام خواهد کرد و امیدوار است اینگونه اقدامات نیکوکارانه با استمرار همراه باشد.