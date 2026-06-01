شهروندخبرنگار ما به مناسبت دهه امامت و ولایت فیلمی از برگزاری نمایشگاه صنایع غدایی در شهر آبدان استان بوشهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت دهه امامت و ولایت نمایشگاه صنایع دستی و غذایی با عنوان اقتصاد مقاومتی با همکاری بنیاد غدیر آبدان گروه جهادی شهید نادر مهدوی و پایگاه مقاومت حضرت‌ام الکلثوم و بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها در حرم مطهر شهدای گمنام شهر آبدان استان بوشهر برگزار شد. در این مراسم از این شهر برای معرفی و فروش صنایع دستی و محصولات غذایی ارگانیک تاکید شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: رضا محمدی - بوشهر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.