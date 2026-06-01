باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا شیخی، مدیرعامل نیروگاه بعثت اظهار داشت: «واحد یک بخار نیروگاه بعثت که بهمنظور اجرای پروژه نوسازی برج خنککن و انجام برخی سرویسها و اقدامات فنی مورد نیاز از نیمه دیماه سال ۱۴۰۴ از مدار تولید خارج شده بود، پس از تلاشهای مستمر و شبانهروزی کارکنان متخصص و متعهد نیروگاه، مطابق برنامه زمانبندی تعیینشده با موفقیت راهاندازی و مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.»
وی با اشاره به اهم اقدامات انجامشده در این مدت افزود: «در جریان این عملیات، پروژه نوسازی برج خنککن واحد با موفقیت اجرا شد و همزمان مجموعهای از فعالیتهای فنی شامل فلشینگ و تعویض روغن توربوژنراتور، تست و راهاندازی الکتروموتورهای CT Fan، نصب و راهاندازی سیستم کنترل PLC آلارم توربین، تعویض بسکتهای معیوب سرد ایرهیترها، رفع نشتی لولههای واتروال، شستوشوی کولرهای روغن، ترمیم عایقهای کف هاتباکس، رفع نشتی مخازن ذخیره آب مقطر از طریق تعویض کامل ورقهای کف هر دو مخزن، سندبلاست و رنگآمیزی فنها و گیربکسهای برج خنککن، رفع نشتی ولو اصلی خروجی فیدپمپ ۱A و همچنین ماشینکاری درپوش استاپولو توربین بهمنظور جلوگیری از نشتی به انجام رسید.»
مدیرعامل نیروگاه بعثت ادامه داد: «اجرای این پروژه و اقدامات فنی جانبی، ضمن ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و افزایش آمادگی تولید، موجب بهبود شرایط بهرهبرداری واحد و آمادگی هرچه بیشتر آن برای تولید پایدار برق در فصل گرم سال شده است. همچنین تمامی مراحل اجرای این پروژه با اتکا به توان فنی، دانش تخصصی و ظرفیتهای داخلی نیروگاه انجام شد که بیانگر توانمندی ارزشمند متخصصان صنعت برق کشور است.»
اتصال مجدد این واحد به شبکه سراسری برق کشور در آستانه اوج مصرف تابستان، ضمن افزایش ظرفیت عملی تولید نیروگاه بعثت، به تقویت پایداری شبکه برق تهران و ارتقای آمادگی صنعت برق برای تأمین برق مطمئن مشترکان کمک شایانی خواهد کرد.
گفتنی است، نیروگاه بعثت با ظرفیت تولید ۲۴۰ مگاوات و بهرهمندی از سه واحد بخار ۸۲٫۵ مگاواتی، یکی از نیروگاههای باسابقه و راهبردی کشور به شمار میرود که بیش از پنج دهه نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و حفظ پایداری شبکه برق تهران ایفا کرده است.