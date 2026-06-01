باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ پورموسی ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم به تمامی همشهریان کرمانی، تمهیدات ترافیکی ویژه این مراسم را تشریح کرد.

وی افزود: با عنایت به برگزاری باشکوه جشن عید سعید غدیر در محدوده میدان آیینی کوثر و بلوار آزادگان، به‌منظور تسهیل در تردد شهروندان، تأمین امنیت ترافیکی و جلوگیری از ایجاد هرگونه گره ترافیکی، محدودیت‌های ویژه‌ای در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان بیان کرد: از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه، تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه در محدوده میدان کوثر ممنوع است و مسیرهای دسترسی به شرح زیر مسدود خواهند بود:

از سمت شمال: بلوار نصر، سه‌راه بهارستان

از سمت شرق: بلوار آزادگان، سه‌راه امام جمعه

از سمت غرب: تقاطع عطا احمدی (راست‌گرد قبل از پل کوثر)

از سمت جنوب: خیابان شفا و محدوده هزار و یک شب مسدود خواهد شد

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان تصریح کرد: تمامی همشهریان ضمن همکاری حداکثری با مأموران پلیس راهور مستقر در محل، پیش از شروع مراسم نسبت به پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و پارک وسایل نقلیه خود در مکان‌های مناسب اقدام کنند.

وی ادامه داد: حضور حداکثری شما در این مراسم مستلزم رعایت دقیق این محدودیت‌ها است تا شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن بزرگ باشیم.

منبع: پلیس کرمان