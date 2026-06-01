سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین روز مهلتی که فدراسیون بین المللی تعیین کرده بود، اسامی ۲۶ بازیکن این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی نام ۲۶ بازیکن را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی معرفی کرد که به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهاریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

بر اساس اعلام کادر فنی، محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار، تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی ۲۴ ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد. همچنین کسری طاهری، هادی حبیبی نژاد و امیرحسین محمودی از جام جهانی بازماندند.

فدراسیون فوتبال در ادامه اعلام کرد که با پیشنهاد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، هادی حبیبی‌نژاد، کسری طاهری و امیرحسین محمودی در صورت تمایل و برای حفظ شرایط فنی و روحی جهت حضور در مسابقات آتی تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا می‌توانند تیم ایران را در سفر به مکزیک همراهی کنند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی در آمریکا به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
بررسی فهرست تیم ملی فوتبال ایران/ ۱۶ بازیکن بالای ۳۰ سال سن دارند
پسندیده: شهر تیخوانا مکزیک از جمعه آماده حضور تیم ملی فوتبال ایران است
پاداش ویژه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به امیرحسین محمودی
تاج:
فیفا مسئول صدور روادید محسوب می‌شود/ بازیکنان برای پاداش به دنبال صعود نیستند
دومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیا؛ مصاف با مالی
برزگر: از بچه‌های تیم ملی می‌خواهم به عشق کودکان میناب و رهبر شهیدمان در جام جهانی بجنگند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هر چه فکر میکنم چرا این سالها آقای قلعه نویی جوان‌گرایی نکردند عقلم به جایی نمی‌رسه
اگه هر مربی غیر از سر مربی فعلی با این تیم ملی مسن می‌رفت همین آقایان پوستش رو می‌کندند ، تا کی باید گرفتار این نتیجه گرایی باشیم ، شما که قراره برید بیارید دیگه چرا چند تا جوان نمیبرید که حداقل پشتوانه فردا باشن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تو حمله هیچکی رو نداریم که . چرا سردار ازمون رو نگفتیم بیاد . سردار خیلی خوب بازی کرد تو جام جهانی قبلی . حقش رو بدین و بزارد بازی کنه . سردار فرزند ایرانه . یعنی چی هرچی سن بالا هست دارین میفرستین و همیشه هم میگین تجربه اما شکست میخورین . باید حداقل نصف این بازیکن ها جدید میبودن .
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ب امید ۳ باخت
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
روزبه چشمی!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بااین وضعیت امسال اگرهنرکنیم بین شرکت کننده ها ۴۸ ام دنیا می شویم آقایان فکرکردند خونه خاله هست یه تعدادپیرمرد و مصدوم وشل بردن جام جهانی ست نه پیشکسوتان
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
برای مسابقات بزرگ احتیاج به تجربه است کسانی که سنشان بیشتر است تجربه بیشتری دارند و بهتر بازی میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
زورشون به شجاع نرسید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
رفتن مسن ها کلا اشتباه است حق جوان‌ترها ضایع میشود عده مثلا 3/4 دور جام جهانی شرکت بکند یک جوان با استعداد نتواند توانی خودرا بروز بدهد
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فکرکردن جام حهانی پیشکسوتان هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بیا اینم از قلعه نویی، کو جوانگرایی ؟هرچی مصدوم و هرچی آدمی که اصلا بازی نکردن رو دعوت کرده
۲
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خود جهانبخش هم باورش نمیشه
۱
۴۷
پاسخ دادن
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
خدمات مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به مسافران ناگویا
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
آخرین اخبار
تاج: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است
روادید تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک صادر شد
اعزام کاروان ۱۳۱ نفره ایران به بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان
تمجید رئیس وادا از عملکرد منسجم ایران نادو و وعده همکاری بیشتر
تاخیر یک روزه در آغاز دیدارهای نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال
استقلال در قفل نقل‌وانتقالاتی؛ مأموریت سخت حفظ خارجی‌ها
زمین چمن چالش اصلی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
سقف قرارداد‌ها زیر ذره‌بین؛ پایان دوران ارقام نجومی در لیگ برتر؟
تقوی: سلام نظامی ملی‌پوشان والیبال، ارادت بچه‌ها به نظام و رهبری بود
بازی تدارکاتی ایران و مالی در سکوت خبری
دنیا مالی: مستندات جنایت آمریکا در لامرد را به محاکم جهانی ارائه می‌دهیم
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه هرمز
خدمات مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به مسافران ناگویا
اعلام رای کمیته استیناف در مورد دراگان اسکوچیچ
از ماجرای انتقال گل محمدی به عراق تا شکایت پرسپولیس از زارعی
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
شطرنج‌باز نوجوان ایران در صدر جدول شطرنج آسیا
۲ سهمیه بازی‌های آسیایی برای تیم ترامپولین بانوان
اردن در جست و جوی فصل تازه‌ای از تاریخ
بررسی تیم ملی فوتبال مصر به عنوان پرافتخارترین تیم آفریقا
هاجر صفرزاده: مسابقات جهانی هند ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ برای من بود
تاجیک: نایب‌قهرمانی تکواندو آسیا حاصل تلاش ملی‌پوشان در شرایط سخت بود
جدی‌ترین آزمون شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی
تیم منتخب کشتی آزاد ایران عازم مغولستان شد
بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال اتریش قدرت پنهان اروپا
روباه‌های صحرا؛ تیمی که جهان را غافلگیر می‌کند
ما برای حضور در آسیا تلاش می‌کنیم/ مهدی تارتار یکی از گزینه‌های ما برای فصل بعد است