سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین روز مهلتی که فدراسیون بین المللی تعیین کرده بود، اسامی ۲۶ بازیکن این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی نام ۲۶ بازیکن را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی معرفی کرد که به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهاریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

بر اساس اعلام کادر فنی، محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار، تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی ۲۴ ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد. همچنین کسری طاهری، هادی حبیبی نژاد و امیرحسین محمودی از جام جهانی بازماندند.

فدراسیون فوتبال در ادامه اعلام کرد که با پیشنهاد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، هادی حبیبی‌نژاد، کسری طاهری و امیرحسین محمودی در صورت تمایل و برای حفظ شرایط فنی و روحی جهت حضور در مسابقات آتی تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا می‌توانند تیم ایران را در سفر به مکزیک همراهی کنند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی در آمریکا به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.