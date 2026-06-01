باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج عزیزی امروز در اتاق وضعیت تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: اتاق وضعیت تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به‌عنوان بازوی عملیاتی برای رصد لحظه‌ای ،تصمیم‌سازی سریع و اقدام میدانی مشترک فعالیت خود را آغاز کرده تا ثبات بازار و صیانت از معیشت مردم با جدیت کامل تضمین شود.

وی گفت: اتاق وضعیت بازار استان باید با توجه به زیرساخت‌های موجود، تجربه برگزاری جلسات مشابه در ماه‌های سال جاری و سال‌های گذشته، اقتضائات زمانی و مکانی، تقسیم کار میان ادارات مدعو و صاحب‌نظر، و نیز مسئولیت قانونی دستگاه‌های مجری در حوزه تنظیم بازار و اقدام مشترک، به‌عنوان یک مرکز رصد لحظه‌ای، تصمیم‌سازی سریع و هماهنگی میدانی عمل کند؛ به‌گونه‌ای که خروجی آن صرفاً صورتجلسه نباشد، بلکه به تصمیمات اجرایی، مأموریت‌های روشن، پیگیری مستمر و نتیجه قابل اندازه‌گیری در سطح بازار استانمنتهی شود.

وی با بیان اینکه کارگروه جدید اتاق وضعیت بازار هم‌زمان با شرایط جنگی اخیر فعالیت خود را در استان آغاز کرده است، افزود: مأموریت اصلی این اتاق، رصد و پایش مستمر بازار، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیازهای مقطعی و فصلی، سیاست‌گذاری و هماهنگی اجرایی متناسب با شرایط خاص سیستان و بلوچستان، و همچنین اقدام مشترک و عملیات میدانی است.

عزیزی تصریح کرد: در این چارچوب، پایش روزانه و هفتگی قیمت‌ها، موجودی و توزیع کالاهای اساسی، وضعیت عرضه در شبکه رسمی و غیررسمی، و شناسایی نقاط پرریسک از جمله کمبود، احتکار، گران‌فروشی، تبانی و قاچاق در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به ویژگی‌های استان از جمله پهنه جغرافیایی، مرزی بودن، پراکندگی جمعیت، مسیرهای تأمین و حساسیت‌های اجتماعی، لازم است سیاست‌های متمرکز کشوری به برنامه‌ای اجرایی و استان‌محور تبدیل شود تا بتوان در شرایط مختلف، ثبات بازار را حفظ کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام مشترک میان دستگاه‌ها گفت: تعیین تیم‌های مشترک نظارتی، بازرسی‌های هدفمند، برخورد قانونی و هم‌زمان اقدامات حمایتی و تنظیمی همچون توزیع، سهمیه‌بندی هوشمند و تشدید نظارت بر حلقه‌های واسطه، از الزامات موفقیت این اتاق وضعیت است.

عزیزی همچنین خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان دبیر اتاق وضعیت بازار، با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، تجربیات سنوات گذشته، شبکه تعامل بین‌دستگاهی و توان پیگیری میدانی، آمادگی کامل دارد تا در چارچوب سیاست‌گذاری متمرکز کشوری و با رویکرد حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق مردم و تقویت وحدت ملی، هماهنگی، پیگیری و راهبری اجرای مصوبات این اتاق را به‌صورت مستمر انجام دهد.

منبع تعزیرات حکومتی استان