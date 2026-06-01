عضو گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص ارتقای سلامت باوجود محدودیت منابع و لزوم داشتن سبک زندگی سالم توضیحاتی ارائه داد.

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باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - مجید داوری عضو گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اکنون در حوزه سلامت گروه های مختلف بیماری و شدت این عارضه ها وجود دارد و برای درمان بیماری های مختلف دارو و روش های متفاوتی داریم.
به گفته وی موضوع محدودیت منابع در حوزه درمان ایجاد شده و الان نیازها متنوع اما منابع محدود است.
وی تاکید کرد: با داشتن سبک زندگی سالم و الگوی مناسب، سلامت افراد ارتقا پیدا می کند. الان عوامل اجتماعی مختلفی مانند شغل و مسکن و مسائل فرهنگی بر روی سلامتی افراد تاثیر گذار هستند.
داوری بیان کرد: عدم استعمال دخانیات، خواب کافی و راحت و تغذیه خوب از جمله عوامل فردی تاثیر گذار بر روی سلامت افراد محسوب می شوند.