باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حسین دهقان روز دوشنبه در نشست خبری در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران با اشاره به حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی در سال گذشته، اظهار داشت: پس از این حادثه ما عملیات بازسازی را به سرعت آغاز کردیم و خدمات را از سر گرفتیم. به طوری که در طول جنگ ۴۰ روزه تحمیلی حتی یک لحظه از تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مختلف کشور تعلل نداشتیم.

وی با اشاره به حضور بنیاد مستضعفان در صحنه بازسازی‌های بعد از جنگ خاطرنشان کرد: نیروهای ما در برخی واحدهای آسیب دیده منطقه پارس جنوبی مستقر شدند، همچنین به منظور بازسازی پتروشیمی خلیج فارس نیز وارد عمل شدیم.

دهقان خاطرنشان کرد: در این راستا اقلام و تجهیزات مورد نیاز از کشورهای چین ترکیه و غیره وارد می‌شود.

وی همچنین به نقش محوری بنیاد مسکن در شناسایی و ساخت واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: محوریت کار با بنیاد مسکن است و ایر نهادها و دستگاه‌ها از جمله بنیاد مستضعفان به یاری آن خواهند پرداخت.

وی در ادامه گفت: ما یک سازمان بسیار گسترده هستیم که در تمامی حوزه‌هایی که بخش خصوصی فعال است، حضور داریم. اولین و اصلی‌ترین سیاستی که اتخاذ کرده‌ایم این است: «هر آنجا که مردم و بخش خصوصی می‌توانند و فعال هستند، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به عنوان یک نهاد، رقیب آن‌ها باشیم.»

دهقان تاکید کرد: بر اساس این اصل، ما تمرکز خود را بر تثبیت، توسعه و تقویت شرکت‌هایی گذاشته‌ایم که ماموریت‌های اصلی و استراتژیک ما را تشکیل می‌دهند. سایر مجموعه‌ها را نیز از طریق بازار سرمایه، بورس یا مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد، با این شرط که دریافت‌کنندگان، صلاحیت لازم برای حفظ و توسعه آن‌ها را داشته باشند.

وی افزود: ما یک وظیفه مهم برای خود قائل هستیم و آن توانمندسازی مجموعه‌هایی است که واگذار می‌کنیم. این مهم شامل آموزش، همکاری و حمایت‌های لازم می‌شود.

دهقان ادامه‌داد: ما تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در گذشته را فراموش نکرده‌ایم؛ لذا اطمینان از صلاحیت واجدین شرایط، برای ما حیاتی است. هدف این نیست که صرفاً شرکت‌ها را بفروشیم، بلکه می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این انتقال به نفع اقتصاد و اشتغال کشور باشد.

وی افزود: ما بیش از ۲۲۰ شرکت داشتیم. اگر قرار باشد در همه جا حضور داشته باشیم، عملاً به یک رقیب برای مردم تبدیل می‌شویم. بنابراین، ما شرکت‌های خود را به «موتورهای محرک و پیشران» تبدیل می‌کنیم. این پیشرانی در دو حوزه اصلی معنا پیدا می‌کند؛ نخست: الگوسازی و توسعه فناوری: ما با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت استعدادها و ورود به حوزه دانش‌بنیان، به دنبال به‌روزرسانی و ارتقاء فضای کسب و کار کشور هستیم.

و دوم: خدمات عمومی و اجتماعی: در کنار بخش خصوصی، در حوزه‌هایی که منفعت عمومی در اولویت است، حضور فعال داریم.

رییس بنیاد مستضعفان افزود: امروز تعداد شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد به ۱۱۰ شرکت کاهش یافته و به دنبال کاهش تعداد آن نیز هستیم تا مزاحم بخش خصوصی برای فعالیت نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما برنامه‌ای داریم که در آن، گروه‌های جوان، دانشجویان و ایده‌پردازان را شناسایی می‌کنیم. جشنواره‌هایی برگزار می‌کنیم تا ایده‌هایی که مشکل واقعی جامعه را حل می‌کنند و پتانسیل ایجاد شغل و بازار دارند، پیدا شوند. این ایده‌ها را تحت حمایت خود قرار می‌دهیم، با آن‌ها قرارداد می‌بندیم و کمک می‌کنیم تا به بازار وارد شوند. سال گذشته نیز با همکاری مراکز علمی و پژوهشی، ظرفیت‌های علمی کشور را پای کار آوردیم و به حوزه علم و فناوری در سطح ملی دامن زدیم.

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما امنیت غذایی است، گفت: لذا در صنایع غذایی که به‌طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، خدمات بهتری ارائه می‌دهیم. همچنین در حوزه زیارت، با تسهیل و ارزان‌سازی سفر به عتبات عالیات (مانند کربلا) و گسترش آن به جهان اسلام، سعی در خدمت‌رسانی داریم. طرحی به نام «ایوان» در رسانه‌های مجازی در حال معرفی است که این خدمات را پوشش می‌دهد.

دهقان خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون نفر زائر را از این طریق راهی شهرهای زیارتی کردیم و برنامه امسال ما تا ۲.۵ میلیون نفر زائر است و در مرحله بعد آن را می‌خواهیم به جهان اسلام تسری دهیم.

وی همچنین به حضور بنیاد مستضعفان در بخش معدن اشاره کرد و اظهار داشت: عمده فعالیت‌های ما در این زمینه در فولاد و مس است، اما در تلاشیم حضورمان به معنای توسعه تکنولوژی و توسعه حوزه‌های معدنی باشد و در این مسیر انحصار ایجاد نخواهیم کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: نرخ برگشت سرمایه این بنیاد قابل قبول است و سود فعالیت‌ها را صرف توسعه همچنین حفظ و نگهداری صنایع و همچنین کمک به مردم هزینه می‌کنیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه شرکت‌های زیان‌ده را در سال ۱۴۰۳ مشخص کردیم، گفت: همه این شرکت‌ها را ادغام یا خارج کردیم و اکنون هیچ شرکت زیان‌دهی در این مجموعه وجود ندارد.