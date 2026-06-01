باشگاه خبرنگاران جوان - علی ملاشاهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک از روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا جمعه ۱۵ خردادماه، شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این پدیده جوی موجب کاهش دید افقی در مسیرهای ارتباطی به‌ویژه مسیر زاهدان - زابل خواهد شد، افزود: انتظار می‌رود با نفوذ گرد و غبار، مرکز استان نیز شاهد کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق باشد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان همچنین از کاهش نسبی دمای هوا در این بازه زمانی خبر داد و گفت: با توجه به کاهش کیفیت هوا، به گروه‌های آسیب‌پذیر شامل بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در زمان غبارآلود بودن هوا از تردد در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت حتما از ماسک استفاده کنند.

وی با اشاره به وضعیت جاده‌های منطقه، تصریح کرد: رانندگان با توجه به احتمال کاهش دید افقی و وقوع طوفان‌های گرد و خاک در مسیرهای ارتباطی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی، پیش از تردد از وضعیت جوی جاده‌ها اطمینان حاصل کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان خطاب به فعالان بخش کشاورزی و عمرانی بیان کرد: کشاورزان و دامداران تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی در برابر وزش باد شدید اتخاذ کنند. همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی با توجه به احتمال سقوط اشیاء و داربست‌ها، تمهیدات ایمنی لازم را در دستور کار قرار دهند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان