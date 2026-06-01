باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - اردوی آمادهسازی تیم ملی ووشو بزرگسالان کشور با هدف افزایش آمادگی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای بینالمللی، از روز دوم خردادماه به میزبانی تهران آغاز شد.
سرمربی تیم ملی ووشو بزرگسالان در مرحله جدید اردو، پنج ووشوکار منتخب را برای ادامه تمرینات تخصصی فراخوانده است که در این میان، «فاتح حیدریان» ووشوکار شایسته کردستانی نیز با دعوت کادر فنی به این اردو فراخوانده شد.
تمرینات تیم ملی در سالن آکادمی ووشو فدراسیون برگزار میشود و این مرحله از اردو تا شهریورماه ادامه خواهد داشت.
ملیپوشان ووشو ایران در کنار برنامهریزی برای حضور در مسابقات ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، خود را برای رقابتهای قهرمانی آسیا که قرار است شهریورماه سال جاری برگزار شود نیز آماده میکنند.