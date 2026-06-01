مدیران باشگاه استقلال در تلاش هستند تا تیمی در حد رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا برای فصل آینده آماده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در آستانه آغاز برنامه‌ریزی برای فصل جدید، به دنبال راهکار‌هایی برای افزایش بودجه و تقویت توان مالی باشگاه هستند تا بتوانند تیمی در سطح رقابت‌های آسیایی و مدعی در لیگ برتر فوتبال ایران آماده کنند.

در شرایطی که استقلال طی فصول اخیر با چالش‌های مالی و محدودیت در جذب بازیکنان مدنظر کادر فنی مواجه بوده، حالا سیاست‌گذاران باشگاه تلاش دارند با جذب منابع جدید درآمدی، شرایط را برای تقویت اسکواد و حضور پرقدرت در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی فراهم کنند.

بر اساس پیگیری‌ها، یکی از محور‌های اصلی مدیران استقلال، افزایش درآمد‌های پایدار از محل اسپانسرینگ، قرارداد‌های تبلیغاتی و همچنین بهبود سهم باشگاه از حق پخش و درآمد‌های لیگ است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح بودجه عملیاتی باشگاه داشته باشد.

از سوی دیگر، بررسی مدل‌های مالی باشگاه‌های موفق آسیایی نیز در دستور کار قرار گرفته تا استقلال بتواند با الگوگیری از ساختار‌های حرفه‌ای، فاصله خود را با تیم‌های مطرح قاره کاهش دهد. در همین راستا، بحث توسعه درآمد‌های جانبی از جمله فروش محصولات باشگاه، برندینگ و فعالیت‌های تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در حوزه فنی نیز مدیران استقلال اعتقاد دارند برای بازگشت به جمع مدعیان اصلی در آسیا، باید ترکیب تیم از نظر کیفی ارتقا پیدا کند و این موضوع بدون افزایش قابل توجه بودجه امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین گفته می‌شود مذاکرات اولیه برای جذب حامیان مالی جدید و تقویت قرارداد‌های فعلی آغاز شده و باشگاه در تلاش است تا با ایجاد ثبات مالی، شرایط را برای حضور قدرتمند در نقل‌وانتقالات تابستانی فراهم کند.

استقلال در فصل گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه بود و حالا هدف اصلی مدیران باشگاه، ایجاد یک ساختار پایدار مالی و فنی است تا آبی‌پوشان پایتخت بتوانند بار دیگر در سطح اول فوتبال ایران و آسیا رقابت کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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