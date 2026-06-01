\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0627\u06cc\u062c \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0645\u0639 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0622\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0627\u062b\u0631 \u0645\u0646\u0641\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0642\u0644 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n