باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آسیب‌های هوش مصنوعی به درک شناختی انسان + فیلم

استفاده بیش از اندازه از هوش‌های مصنوعی باعث آسیب به ادارک شناختی افراد و تحت تاثیر قراردادن تصمیم گیری مستقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رایج شدن استفاده از هوش مصنوعی در جوامع امروزی و استفاده بیش از اندازه آن توسط کاربران موجب اثر منفی این فناوری بر تصمیم گیری مستقل افراد شده است.

مطالب مرتبط
آسیب‌های هوش مصنوعی به درک شناختی انسان + فیلم
young journalists club

توانمندسازی محله‌های کم برخوردار با آموزش هوش مصنوعی

آسیب‌های هوش مصنوعی به درک شناختی انسان + فیلم
young journalists club

پشت پرده مخوف هوش مصنوعی در جهان + فیلم

آسیب‌های هوش مصنوعی به درک شناختی انسان + فیلم
young journalists club

هوش مصنوعی سفر ترامپ به چین را با کاریکاتور به تصویر کشید + فیلم

آسیب‌های هوش مصنوعی به درک شناختی انسان + فیلم
young journalists club

دست برتر ایران در روایت جنگ با هوش مصنوعی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۰۱۴

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۳۸۰

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۱۶

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۱۹۹

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۳۹

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha