وزارت خارجه قطر از تماس تلفنی محمد بن عبدالرحمان آل ثانی با ایگناتزیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه قطر از تماس تلفنی محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه این کشور، با ایگناتزیو کاسیس، همتای سوئیسی خود، خبر داد. دو طرف در این گفت‌و‌گو بر هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری پاکستان در تنش‌های ایران و آمریکا تأکید کردند.

به گزارش الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که آل ثانی در این تماس بر همکاری همه طرف‌ها برای دستیابی به یک «توافق پایدار» و جلوگیری از تشدید مجدد تنش‌ها تأکید کرده است.

این وزارتخانه افزود که دو طرف درباره حمایت از تلاش‌ها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کرده‌اند. در این تماس تلفنی، هماهنگی تلاش‌ها در راستای کمک به میانجیگری و افزایش ثبات منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت.

وزیر خارجه قطر با تأکید بر ضرورت مشارکت همه طرف‌ها در روند میانجیگری جاری، خواستار هموار کردن مسیر برای حل ریشه‌های بحران از طریق گفت‌و‌گو و روش‌های مسالمت‌آمیز شد و بر دستیابی به توافقی پایدار که از تکرار تنش‌ها جلوگیری کند، تأکید کرد.

پاکستان پیشتر به عنوان میانجی در بحران بین ایران و آمریکا وارد عمل شده بود و تلاش دارد تا با بهره‌گیری از روابط خود با دو طرف، زمینه‌های کاهش تنش را فراهم آورد.

کارشناسان معتقدند با گذشت بیش از سه ماه از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و شکست اهداف متجاوزان، فشار‌های دیپلماتیک و نظامی بر واشنگتن برای یافتن راهی برای خروج از این بحران افزایش یافته است. ایران نیز با اتکا به قدرت بازدارندگی خود، بر رفع کامل ریشه‌های بحران و تضمین منافع ملی خود در هرگونه توافق احتمالی اصرار دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قطر ، وزیر خارجه سوئیس ، جنگ ایران و آمریکا
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