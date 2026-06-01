باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و امنیتی اقدام به کشف محموله‌های قاچاق از جمله بیل مکانیکی، انبه و گاز مایع و همچنین دستگیری تبهکاران کردند.

توقیف بیل مکانیکی بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه احمد آباد این فرماندهی هنگام گشت‌زنی، پایش و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک تریلی کمرشکن حامل یک دستگاه بیل مکانیکی مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.

او افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد بیل مکانیکی بدون هرگونه مجوز گمرکی و اسناد ورود قانونی است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۲۲ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۲۲ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی شهرستان کازرون اظهار کرد: با توجه به وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان کازرون، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ محمدیه قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۱ محمدیه با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، فردی که دارای سوابق متعدد سرقت در این شهرستان بود را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اعتراف سارق به ۲۲ فقره سرقت، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کشف گاز مایع بدون مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع از نوع گاز مایع در بازرسی از یک دستگاه تانکر کشنده خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه دولت آباد این شهرستان در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۲ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از نوع گاز مایع را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش آن را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

انبه‌های قاچاق به بازار نرسید

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف ۱۳۵ کارتن انبه قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی ریز اظهار کرد: در جهت مقابله با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام ایست و بازرسی به ۲ دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بررسی آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از این ۲ دستگاه اتوبوس موفق شدند ۱۳۵ کارتن میوه خارجی قاچاق از نوع انبه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه ارزش میوه‌های مکشوفه توسط کارشناسان ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کرمی تاکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند و سامانه ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش و اخبار انتظام، اطلاعاتی و امنیتی شهروندان است.

دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل در خفر

فرمانده انتظامی خفر از دستگیری سارقان حرفه‌ای در عملیات ماموران پلیس آگاهی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: پس از سرقت‌های متعدد کابل‌های مخابرات و برق، ماموران انتظامی با پیگیری‌های مستمر و بررسی‌های به عمل آمده در صحنه‌های وقوع جرم، به ۳ سارق حرفه‌ای مظنون شدند و با هماهنگی قضایی در عملیاتی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

او با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۸ فقره سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک سریعا از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مامورین گزارش دهند.

کشف گنج یاب بدون مجوز در شهرستان اوز

فرمانده انتظامی اوز از کشف یک دستگاه گنج یاب بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی اوز اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو یک دستگاه گنج یاب بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف محموله نوشیدنی‌های قاچاق در بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از کشف محموله نوشیدنی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی فرمانده انتظامی بیضا بیان کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد هنگام گشت زنی در آزادراه شاهچراغ به یک خودرو نیسان مشکوک شده و برای برسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۵ هزار و ۸۲۶ قوطی نوشیدنی خارجی قاچاق کشف شد.

این مقام انتظامی ارزش این محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پیدا شدن کیف حاوی پول و مدارک و تحویل آن به مالک

فرمانده انتظامی مرودشت از پیدا شدن کیف حاوی وجه نقد و مدارک توسط مامور پلیس و تحویل آن‌ها به مالک خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: یک نفر از ماموران وظیفه شناس پلیس مرودشت هنگام تردد در خیابان انتظام، به یک کیف دستی زنانه برخورد که پس از بررسی متوجه می‌شود حاوی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال وجه نقد و تعدادی مدارک شناسایی است.

او ادامه داد: این همکار وظیفه شناس و پاکدست با تلاش فراوان موفق به پیدا کردن صاحب کیف شد و با هماهنگی آن را تحویل داد.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: این اقدام شایسته باعث خشنودی شهروند و تماس صاحب کیف با سامانه ۱۹۷ به منظور قدردانی از او شد.

غافلگیری قاچاقچیان مواد در باغ

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم تریاک در بازرسی از باغی خارج از شهر خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در جهت اجرای طرح آرامش در شهر و برخورد با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از قاچاق مواد افیونی توسط فردی سودجو مطلع شدند.

او ادامه داد: ماموران انتظامی با اقدام تخصصی، موفق به شناسایی مسیر تردد خودرو قاچاقچی و توقف آن در باغی خارج از شهر شدند.

رئیس پلیس فسا با بیان اینکه در بازرسی از باغ، ۱۵ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند، گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا شدند.