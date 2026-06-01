باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در مراسمی با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای و جمعی از کارشناسان دستگاههای اجرایی استان قم، تصفیهخانه یکی از مجتمعهای خدماتی و رفاهی واقع در اتوبان قم-تهران به بهرهبرداری رسید.
این تصفیهخانه با ظرفیت روزانه ۳۰۰ مترمکعب و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان احداث شده است. هدف اصلی از اجرای این پروژه زیستمحیطی، ساماندهی وضعیت پسابهای تولیدی در این مجتمع خدماتی واقع در یکی از محورهای پرتردد مواصلاتی کشور عنوان شده است.
هشدار درباره پیامدهای رهاسازی پساب
سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در این مراسم با اشاره به مشکلات پیشین ناشی از رهاسازی پسابهای این مجتمع در اراضی پیرامون، گفت: پیش از این، پساب تولیدی این مجتمع خدماتی در اراضی اطراف رها میشد. در صورت عدم مدیریت صحیح، این پسابها سبب آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی شده و منشأ انتشار بوی نامطبوع، آلودگی گسترده محیط زیست و بروز معضلات جدی بهداشتی خواهند شد. بنابراین تصفیه این پسابها یک ضرورت اجتنابناپذیر بود.
پساب؛ منبع آبی ارزشمند برای آبیاری فضای سبز
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده مجدد از پسابهای تصفیهشده، تصریح کرد: پساب منبع آبی بسیار با ارزشی است که باید مجدداً در چرخه مصرف قرار گیرد. بهترین گزینه برای استفاده از پساب تصفیهشده، آبیاری و توسعه فضای سبز است که در پیشگیری از آلودگی زیستمحیطی نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
با افتتاح این تصفیهخانه، ضمن رفع معضلات زیستمحیطی ناشی از رهاسازی پسابها در این محور پرتردد، گامی مؤثر در جهت حفظ منابع آب زیرزمینی و توسعه پایدار برداشته شده است.