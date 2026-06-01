مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آذربایجان غربی از اجرای ویژه‌برنامه‌های حمایتی بنیاد برکت به مناسبت دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ عزیز سهندی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه، اظهار داشت: بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان، امسال با رویکردی مردمی و با هدف تقویت مواکب و هیئت‌های مذهبی، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را برای ایام دهه ولایت تدارک دیده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده تصریح کرد: در قالب «طرح نوجهادان»، حمایت از ۱۰ موکب فعال و شاخص در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است. این مواکب که توسط گروه‌های نوجوان و آتش‌به‌اختیار اداره می‌شوند، با دریافت حمایت‌های بنیاد برکت، به ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به شهروندان می‌پردازند.

سهندی با اشاره به سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر گفت: با هم‌افزایی و همکاری نهادهای مردمی، گروه‌های جهادی و خیرین استان، مشارکت بنیاد برکت در طبخ و توزیع بیش از ۱۵ هزار پرس غذای گرم در سراسر استان محقق شده است. همچنین، حمایت از مواکب مستقر در میادین اصلی شهرهای استان با هدف ایجاد فضای پرشور معنوی از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این ایام است.

برچسب ها: اطعام نیازمندان ، بنیاد برکت
خبرهای مرتبط
توزیع ۱۵هزار بسته معیشتی بین نیازمندان در قم
توزیع ۲ هزار کیلوگرم گوشت منجمد در مناطق کم برخوردار
مشارکت همگانی در پویش اطعام غدیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
آخرین اخبار
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
 مردم ارومیه در نود و چهارمین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر