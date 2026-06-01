باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای فصل آینده آماده میکند که وضعیت خط دروازه این تیم به یکی از مهمترین موضوعات مدیریتی و فنی تبدیل شده است؛ موضوعی که با پایان قرارداد آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی آبیپوشان، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات موجود، قرارداد آنتونیو آدان تا پایان فصل بیستوپنجم اعتبار داشته و با توجه به شرایط فعلی و احتمال پایین ازسرگیری مسابقات در این فصل، همکاری او با استقلال در هالهای از ابهام قرار دارد.
در چنین شرایطی، مدیران باشگاه استقلال برنامهریزی برای جذب یک دروازهبان جدید را در دستور کار قرار دادهاند؛ اما این موضوع به دو شرط اصلی وابسته است. نخست افزایش بودجه باشگاه برای ورود به بازار نقلوانتقالات و دوم باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، که در صورت تحقق این دو عامل، آبیپوشان به سراغ گزینههای خارجی برای تقویت دروازه خواهند رفت.
با این حال، در صورتی که شرایط مالی و اداری باشگاه برای جذب دروازهبان خارجی مهیا نشود، گزینه داخلی در دستور کار قرار خواهد گرفت و حبیب فرعباسی به عنوان گزینه اصلی برای حضور در چارچوب دروازه استقلال مدنظر قرار دارد.
فرعباسی که سابقه حضور در لیگ برتر و عملکرد قابل قبول در فصلهای گذشته را در کارنامه دارد، میتواند در صورت عدم امکان جذب گزینه خارجی، وظیفه سنگین حفاظت از دروازه استقلال را بر عهده بگیرد.
در حال حاضر مدیران استقلال در تلاش هستند تا با حل مشکلات مالی و حقوقی، شرایط لازم برای تقویت فهرست تیم را فراهم کنند و تصمیم نهایی درباره دروازهبان فصل آینده نیز پس از مشخص شدن وضعیت بودجه و پنجره نقلوانتقالاتی اتخاذ خواهد شد.
استقلال امیدوار است با برنامهریزی دقیق در بخش مدیریت و تقویت فنی، بتواند تیمی قدرتمند برای رقابتهای داخلی و آسیایی فصل آینده آماده کند.