روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به مراجعه ۸۱ نفر با علائم گوارشی به درمانگاه لاله‌زار بردسیر بیان کرد: بررسی‌های بهداشتی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان_  به دنبال گزارش افزایش موارد علائم گوارشی در شهر لاله‌زار و مراجعه  ۸۱ نفر از شهروندان با علائم گوارشی، شامل: اسهال، استفراغ و دل‌پیچه به درمانگاه لاله‌زار ، موضوع در دست بررسی قرار گرفت و تیم های واکنش سریع فورا در محل حاضر شدند. 

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، ۴۸ نفر از مراجعان در درمانگاه اقدامات درمانی و خدمات حمایتی دریافت کرده‌اند و ۳۳ نفر نیز پس از ویزیت سرپایی، اقدامات لازم را دریافت و ترخیص شدند.

رده سنی بیماران از ۱.۵ سال تا ۸۰ سال گزارش شده است.

هم اکنون تیم‌های بهداشت محیط و تیم های مبارزه با بیماری‌ها به همراه واحد‌های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم در زمینه پایش وضعیت بهداشتی منطقه و پیگیری‌های لازم برای مشخص کردن منبع آلودگی و پیشگیری از گسترش موارد احتمالی در دستورالعمل کار قرار دارد. 

به نظر می رسد منشا آلودگی، شکستگی لوله کشی آب و نشت آلودگی بوده است؛ اما اظهار نظر صریح به بررسی های  کارشناسی و دقیق تر نیاز دارد.

 ساعاتی پیش شورای سلامت بخش لاله زار با حضور رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسیر، رئیس اداره آبفای بردسیر و مسئولان بخش نیز برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


هم اکنون مشکل شکستگی لوله مرتفع شده است و با انجام کلر زنی آب در وضعیت بهداشتی و کاملا سالم قرار دارد و به منظور پیشگیری از چالش های بهداشتی توصیه اکید به استفاده از آب لوله کشی و رعایت بهداشت فردی است.

قویا به کارگران مزارع گل محمدی نیز توصیه می شود از آب آشامیدنی لوله کشی شهری در باغ های محل برداشت استفاده کنند.

منبع: اورژانس کرمان

برچسب ها: آب آشامیدنی ، مسمومیت غذایی
خبرهای مرتبط
‏اهدای اعضای یک مادر ۴۷ ساله همزمان با روز مادر
مسمومیت گروهی در چترود، ۳۳ نفر را راهی مراکز درمانی کرمان کرد
آخرین قدم‌ها در بدرقه آتش‌نشان فداکار؛ چه شد که «محسن میرشکار» به پایگاهش برنگشت؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ده‌زیار؛ قاب زنده‌ی سوگ عاشورایی + تصاویر
عیدیِ غدیر برای ۸ زندانی کرمانی/ طنین آزادی در آستانه عید ولایت
آخرین اخبار
ده‌زیار؛ قاب زنده‌ی سوگ عاشورایی + تصاویر
عیدیِ غدیر برای ۸ زندانی کرمانی/ طنین آزادی در آستانه عید ولایت
هشدار قاطع رئیس حوزه قضایی کوهبنان به معادن ناایمن
نظارت میدانی بر روند برگزاری امتحانات مجازی در استان کرمان