باشگاه خبرنگاران جوان_ به دنبال گزارش افزایش موارد علائم گوارشی در شهر لالهزار و مراجعه ۸۱ نفر از شهروندان با علائم گوارشی، شامل: اسهال، استفراغ و دلپیچه به درمانگاه لالهزار ، موضوع در دست بررسی قرار گرفت و تیم های واکنش سریع فورا در محل حاضر شدند.
بر اساس اطلاعات ثبتشده، ۴۸ نفر از مراجعان در درمانگاه اقدامات درمانی و خدمات حمایتی دریافت کردهاند و ۳۳ نفر نیز پس از ویزیت سرپایی، اقدامات لازم را دریافت و ترخیص شدند.
رده سنی بیماران از ۱.۵ سال تا ۸۰ سال گزارش شده است.
هم اکنون تیمهای بهداشت محیط و تیم های مبارزه با بیماریها به همراه واحدهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم در زمینه پایش وضعیت بهداشتی منطقه و پیگیریهای لازم برای مشخص کردن منبع آلودگی و پیشگیری از گسترش موارد احتمالی در دستورالعمل کار قرار دارد.
به نظر می رسد منشا آلودگی، شکستگی لوله کشی آب و نشت آلودگی بوده است؛ اما اظهار نظر صریح به بررسی های کارشناسی و دقیق تر نیاز دارد.
ساعاتی پیش شورای سلامت بخش لاله زار با حضور رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسیر، رئیس اداره آبفای بردسیر و مسئولان بخش نیز برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هم اکنون مشکل شکستگی لوله مرتفع شده است و با انجام کلر زنی آب در وضعیت بهداشتی و کاملا سالم قرار دارد و به منظور پیشگیری از چالش های بهداشتی توصیه اکید به استفاده از آب لوله کشی و رعایت بهداشت فردی است.
قویا به کارگران مزارع گل محمدی نیز توصیه می شود از آب آشامیدنی لوله کشی شهری در باغ های محل برداشت استفاده کنند.
منبع: اورژانس کرمان