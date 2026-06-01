باشگاه خبرنگاران جوان_ به دنبال گزارش افزایش موارد علائم گوارشی در شهر لاله‌زار و مراجعه ۸۱ نفر از شهروندان با علائم گوارشی، شامل: اسهال، استفراغ و دل‌پیچه به درمانگاه لاله‌زار ، موضوع در دست بررسی قرار گرفت و تیم های واکنش سریع فورا در محل حاضر شدند.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، ۴۸ نفر از مراجعان در درمانگاه اقدامات درمانی و خدمات حمایتی دریافت کرده‌اند و ۳۳ نفر نیز پس از ویزیت سرپایی، اقدامات لازم را دریافت و ترخیص شدند.

رده سنی بیماران از ۱.۵ سال تا ۸۰ سال گزارش شده است.

هم اکنون تیم‌های بهداشت محیط و تیم های مبارزه با بیماری‌ها به همراه واحد‌های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم در زمینه پایش وضعیت بهداشتی منطقه و پیگیری‌های لازم برای مشخص کردن منبع آلودگی و پیشگیری از گسترش موارد احتمالی در دستورالعمل کار قرار دارد.

به نظر می رسد منشا آلودگی، شکستگی لوله کشی آب و نشت آلودگی بوده است؛ اما اظهار نظر صریح به بررسی های کارشناسی و دقیق تر نیاز دارد.

ساعاتی پیش شورای سلامت بخش لاله زار با حضور رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسیر، رئیس اداره آبفای بردسیر و مسئولان بخش نیز برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



هم اکنون مشکل شکستگی لوله مرتفع شده است و با انجام کلر زنی آب در وضعیت بهداشتی و کاملا سالم قرار دارد و به منظور پیشگیری از چالش های بهداشتی توصیه اکید به استفاده از آب لوله کشی و رعایت بهداشت فردی است.

قویا به کارگران مزارع گل محمدی نیز توصیه می شود از آب آشامیدنی لوله کشی شهری در باغ های محل برداشت استفاده کنند.

منبع: اورژانس کرمان