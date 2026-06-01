باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - احمدی، مدیرکل دفتر فنی مهندسی هوشمندسازی توانیر در برنامه «میز اقتصادی» با اشاره به آخرین وضعیت شبکه برق کشور اظهار کرد: در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای اعمال جدول خاموشی منتشر یا ابلاغ نشده است.
او با بیان اینکه امسال به لطف اقدامات صورتگرفته در زمینه مدیریت مصرف و توسعه تولید، شرایط شبکه برق پایدارتر است، افزود: پیشبینی ما این است که تابستان امسال وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
این مقام مسئول در توانیر با اشاره به تأثیر شرایط جوی بر شبکه توزیع عنوان کرد: خوشبختانه شرایط آبوهوایی نیز در کاهش فشار بر شبکه مؤثر بوده است؛ به طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هم میزان مصرف انرژی و هم توان مصرفی در پیک بار، کاهش یافته است.
احمدی با تأکید بر لزوم تداوم همکاری مشترکان خاطرنشان کرد: با وجود پیشبینیهای مثبت، همچنان نیازمند همراهی مردم عزیز هستیم. امیدواریم با استمرار پویش همدلی و مشارکت هموطنان در مدیریت مصرف، تابستانی بدون مشکل و شرایطی به مراتب بهتر از سال گذشته را پشت سر بگذاریم.
او در نهایت گفت: بیش از ۷ میلیون مشترک مجهز به کنترل هوشمند شدهاند و حدود ۶۰ درصد انرژی مصرفی با این روش قرائت میشود؛ اولویت نصب کنتورهای هوشمند در سالهای گذشته با مشترکین بزرگ و پرمصرف بوده، نه بد مصرف؛ هدفگذاری شده است که تا پایان سال ۱۴۰۵، تعداد کنتورهای هوشمند به ۱۲ میلیون برسد.