مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از تایید و آغاز اجرای «رویه عام گمرکی» خبر داد و گفت: این اقدام با حذف محدودیت‌های پیشین، امکان ارائه خدمات جامع گمرکی به همه بازرگانان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با اعلام خبر تایید و اجرای رویه «عام گمرکی» در این منطقه راهبردی، این دستاورد را گامی بلند در جهت حذف محدودیت‌های پیشین و گشایش دریچه‌های جدید تجارت بین‌المللی توصیف کرد.

او با اشاره به پیگیری‌های مستمر مدیریت منطقه برای تحقق این مطالبه بازرگانان، اظهار داشت: با تایید مدیرکل محترم گمرکات استان فارس، رویه عام گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد رسماً کلید خورد. این اقدام به معنای حذف محدودیت‌های عملیاتی سابق است و از این پس، امکان ارائه خدمات جامع گمرکی به تمامی بازرگانان و فعالان اقتصادی، حتی کسانی که خارج از محدوده فیزیکی منطقه فعالیت می‌کنند، فراهم شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تشریح مزایای این تحول بزرگ، تاکید کرد: هدف ما از پیگیری این رویه، تسهیل فرآیند‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای سطح خدمات به سرمایه‌گذاران بوده است. با اجرای رویه عام، فرآیند‌هایی نظیر انجام کلیه تشریفات گمرکی، تسریع در واردات و صادرات کالا و ارائه خدمات پشتیبانی لجستیکی با سرعت و تنوع بیشتری دنبال خواهد شد که این امر نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی خواهد داشت.

او با یادآوری مسیر توسعه‌ای منطقه خاطرنشان کرد: در خردادماه سال گذشته، موفق به فعال‌سازی رویه گمرکی ویژه واحد‌های تولیدی نفت، گاز و میعانات گازی شدیم که اثرات مثبتی بر صادرات انرژی داشت. اکنون با اضافه شدن "رویه عام"، زنجیره خدمات گمرکی در این منطقه تکمیل شده و لامرد عملاً به یک قطب جامع گمرکی در جنوب کشور تبدیل شده است.

برهانی نائینی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید اجرای این رویه‌های نوین، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود. ما متعهد به تقویت جایگاه استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نقشه تجارت و صنعت ایران هستیم و این دستاورد، نویدبخش روز‌های پررونق‌تری برای اقتصاد منطقه و کشور است.

برچسب ها: تسهیل ، تجارت ، منطقه ویژه اقتصادی لامرد ، گمرک
خبرهای مرتبط
تسهيل تجارت خارجي با نقش آفريني بهتر بانك مركزي
دبير كارگروه تدوين آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي
قانون جديد امور گمركي سبب تسهيل تجارت مي شود
رئيس‌كل گمرك در جمع مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ؛
تعداد پرونده‌هاي زير يك ميليون تومان از 60درصد به 40درصد رسيد/واردات تلفن همراه به كانال صحيح خود بازگشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پخت و توزیع ۵ هزار کیلو آش سبزی شیرازی در منطقه ۷ به مناسبت عید غدیر
توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز
گنج پنهان در سیلاب؛ انقلاب در آبخوانداری
افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در شیراز
توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان صلواتی در ۳۰ نقطه شیراز به مناسبت عید غدیر
بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به فارس پیش‌بینی شد
غدیر، تضمین‌کننده استمرار اسلام تا پایان دنیا است
احداث و بهره برداری از ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی در زرین‌دشت
بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت در فارس
نظارت بر ۲۶۱۶ بار ترافیکی در محورهای فارس
آخرین اخبار
کازرون پایگاه جشنواره‌های ملی می‌شود
۱۰ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت در فارس
افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در شیراز
توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز
گنج پنهان در سیلاب؛ انقلاب در آبخوانداری
پخت و توزیع ۵ هزار کیلو آش سبزی شیرازی در منطقه ۷ به مناسبت عید غدیر
بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به فارس پیش‌بینی شد
احداث و بهره برداری از ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی در زرین‌دشت
توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان صلواتی در ۳۰ نقطه شیراز به مناسبت عید غدیر
غدیر، تضمین‌کننده استمرار اسلام تا پایان دنیا است
نظارت بر ۲۶۱۶ بار ترافیکی در محورهای فارس
ورود سازمان بازرسی به پرونده چالش‌های ارزی صادرکنندگان فارس
بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعال است
عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن در فارس کشف شد