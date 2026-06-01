باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با اعلام خبر تایید و اجرای رویه «عام گمرکی» در این منطقه راهبردی، این دستاورد را گامی بلند در جهت حذف محدودیتهای پیشین و گشایش دریچههای جدید تجارت بینالمللی توصیف کرد.
او با اشاره به پیگیریهای مستمر مدیریت منطقه برای تحقق این مطالبه بازرگانان، اظهار داشت: با تایید مدیرکل محترم گمرکات استان فارس، رویه عام گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد رسماً کلید خورد. این اقدام به معنای حذف محدودیتهای عملیاتی سابق است و از این پس، امکان ارائه خدمات جامع گمرکی به تمامی بازرگانان و فعالان اقتصادی، حتی کسانی که خارج از محدوده فیزیکی منطقه فعالیت میکنند، فراهم شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تشریح مزایای این تحول بزرگ، تاکید کرد: هدف ما از پیگیری این رویه، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه زیرساختهای اقتصادی و ارتقای سطح خدمات به سرمایهگذاران بوده است. با اجرای رویه عام، فرآیندهایی نظیر انجام کلیه تشریفات گمرکی، تسریع در واردات و صادرات کالا و ارائه خدمات پشتیبانی لجستیکی با سرعت و تنوع بیشتری دنبال خواهد شد که این امر نقش مؤثری در کاهش هزینههای تمامشده و افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی خواهد داشت.
او با یادآوری مسیر توسعهای منطقه خاطرنشان کرد: در خردادماه سال گذشته، موفق به فعالسازی رویه گمرکی ویژه واحدهای تولیدی نفت، گاز و میعانات گازی شدیم که اثرات مثبتی بر صادرات انرژی داشت. اکنون با اضافه شدن "رویه عام"، زنجیره خدمات گمرکی در این منطقه تکمیل شده و لامرد عملاً به یک قطب جامع گمرکی در جنوب کشور تبدیل شده است.
برهانی نائینی در پایان خاطرنشان کرد: بیتردید اجرای این رویههای نوین، زمینهساز افزایش بهرهوری و تسهیل سرمایهگذاریهای جدید خواهد بود. ما متعهد به تقویت جایگاه استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نقشه تجارت و صنعت ایران هستیم و این دستاورد، نویدبخش روزهای پررونقتری برای اقتصاد منطقه و کشور است.