 با هدف افزایش تاب‌آوری تاسیسات آب شرب در مواقع قطعی برق و بحران، ۱۷ دستگاه دیزل‌ژنراتور جدید خریداری شده، به تاسیسات تامین آب در شهرستان‌های استان الحاق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب استان در تامین آب شرب مردم اظهار داشت: در جنگ تحمیلی سوم، علی‌رغم حملات به برخی تاسیسات، لحظه‌ای آب و برق مردم قطع نشد و شرکت آب و فاضلاب با عملکرد مطلوب خود و پیش‌بینی‌های انجام شده، کارنامه قابل قبول و درخشانی از خود ارائه کرد.

رضا رحمانی گفت: در دوران جنگ تحمیلی سوم یکی از موضوعاتی که با جدیت در استان پیگیری شد، حصول اطمینان از خدمات و زیرساخت‌ها خصوصا در حوزه آب و برق بود تا امکان قطعی شبکه به حداقل ممکن برسد.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب این تدبیر را جدی گرفته و با تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز این اطمینان خاطر را بوجود آوردند، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان با خرید و تامین ۱۷ دستگاه دیزل‌ژنراتور جدید و ارسال آنها به شهرستان‌ها اطمینان نسبی از تامین آب شرب مردم در مواقع قطعی برق و مواقع بحران را ایجاد کرد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات استان اظهار کرد: در این راستا نهضت نوسازی تجهیزات در دستگاه‌های خدمات‌رسان و در کنار آن در بخش‌های زیرساختی راه، راهداری و ارتباطات استان آغاز شده است.

 رحمانی، توان تعمیراتی نیروهای متخصص استان را مزیتی مهم عنوان کرد و گفت: توان تعمیراتی نیروهای صنعت آب و برق به صنعت بومی تبدیل شده که در بسیاری از موارد نیاز به خارج را مرتفع کرده است.

مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه در راستای دستورات مقام عالی استان و با تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی نسبت به نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان دیزل ژنراتورهای اضطراری اقدام شده است، اظهار داشت: این سرمایه‌گذاری منجر به افزایش 24 درصدی مجموع توان این ژنراتورها از ۳۷هزارکاوا به ۴۶هزارکاوا شده است.

  نجفی افزود: ۱۷ دستگاه ژنراتور جدید خریداری شده به امورهای آب و فاضلاب شهرستان‌های استان تحویل و فرآیند برگزاری مناقصه برای خرید ۱۰ دستگاه دیزل ژنراتور دیگر نیز برای روستاها در جریان است.

 وی، این اقدامات را گامی مهم در راستای حفظ و ارتقای تاب آوری تاسیسات حیاتی تامین آب شرب استان در مقابل هرگونه نوسان و اختلال در شبکه سراسری برق عنوان کرد.

در ادامه این مراسم، استاندار آذربایجان غربی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و دست‌اندرکاران صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و تامین آب شرب در شرایط خاص و حساس ایام جنگ تحمیلی سوم تجلیل کرد.

برچسب ها: دیزل ژنراتور ، آب و فاضلاب
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