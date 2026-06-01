احتمال دارد یکی از مدافعان تیم فوتبال استقلال در نقل و انتقالات تابستانی از این باشگاه جدا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدافع تیم فوتبال استقلال تهران که در ابتدای فصل گذشته با سر و صدای فراوان و به عنوان یکی از خرید‌های مهم وارد این تیم شد، اکنون در آستانه جدایی از جمع آبی‌پوشان قرار گرفته است؛ موضوعی که در پی نوسانات عملکردی و عدم تحقق انتظارات فنی از سوی کادر فنی و مدیران باشگاه مطرح شده است.

این بازیکن که با امید‌های فراوان و در چارچوب پروژه تقویت خط دفاعی استقلال به خدمت گرفته شد، در طول فصل نتوانست نمایش ثابتی از خود ارائه دهد و همین مسئله باعث شده تا جایگاه او در ترکیب اصلی به طور جدی متزلزل شود.

کادر فنی استقلال در ارزیابی‌های داخلی خود به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه همکاری با این مدافع نیازمند بررسی مجدد است و در صورت فراهم شدن شرایط نقل‌وانتقالاتی، احتمال صدور رضایت‌نامه برای جدایی او وجود دارد.

از سوی دیگر، مدیران باشگاه نیز با توجه به برنامه‌ریزی برای فصل آینده و هدف‌گذاری جهت حضور قدرتمند در رقابت‌های داخلی و آسیایی، به دنبال بازسازی ساختار دفاعی تیم هستند و همین موضوع می‌تواند مسیر خروج این بازیکن را هموارتر کند.

در این میان، برخی گزینه‌های داخلی و خارجی نیز برای جایگزینی این مدافع مطرح شده‌اند، اما تصمیم نهایی منوط به وضعیت بودجه باشگاه و همچنین باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال خواهد بود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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