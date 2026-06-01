رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم شریف ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دِین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله صادق آملی لاریجانی در پی نقض آتش‌بس و تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در فضای مجازی به زبان‌های فارسی و عربی نوشت: حزب‌الله لبنان نماد مقاومت مردمی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، شانه‌به‌شانه ملت سرافراز ایران ایستادگی کرد و با وفاداری و فداکاری، تاریخ را رهین عظمت خود کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان مطلب خود آورده است: امروز نیز در هنگامه‌ای که لبنان زیر آتش حمله ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، مردم شریف ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دِین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزید.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام

برچسب ها: آیت الله آملی لاریجانی ، لبنان
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