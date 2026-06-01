باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسکات ریتر افسر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی ایالات متحه در مطلبی به بررسی جنگ های دولت ترامپ و نتایج شکست آنها پرداخت و نوشت: در حالی که توجه جهان همچنان به درگیری حل‌نشده بین آمریکا و ایران معطوف است، ممکن است فراموش شده باشد که ایالات متحده در سوم ژانویه امسال یک حمله محدود به ونزوئلا ترتیب داد که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، شد. دولت ترامپ این اقدام را با اشاره به حکم بازداشت مادورو در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر توجیه کرد. این عملیات، فضایی از شکست‌ناپذیری را برای دولت ترامپ به نمایش گذاشت.

کمتر از یک هفته بعد، در ۱۱ ژانویه، ترامپ با انتشار پیامی در تروث سوشیال، مستقیماً دولت کوبا را تهدید کرد و نوشت که ونزوئلا دیگر نمی‌تواند از کوبا حمایت کند و «دیگر هیچ نفت یا پولی به کوبا نخواهد رفت». او با واکنش به یک پست طنز در ایکس که گفته بود «مارکو روبیو رئیس‌جمهور کوبا خواهد شد»، پاسخ داد: «به نظر من خوب می‌آید!» به نظر می‌رسید تغییر رژیم در کوبا در دستور کار قرار گرفته بود.

یک ماه بعد، تمرکز دولت ترامپ به طور کامل به ایران معطوف شد. حمله تجاوزکارانه به ایران در ۲۸ فوریه، کارزاری ۳۷ روزه را آغاز کرد که در نهایت با ناکامی اعلام‌شده اهداف نظامی و ژئوپلیتیکی آمریکا و اسرائیل همراه شد و ایران توانست با کنترل تنگه هرمز، سرنوشت اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. با این شکست، طرح حمله به کوبا از اولویت خارج شد.

با این حال، این محاسبات به سرعت تغییر کرد. در ۲۱ مه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، کوبا را «یکی از حامیان اصلی تروریسم در کل منطقه» خواند. در همان روز، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را علیه رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا، منتشر کرد. در یک روز، دولت ترامپ مسیر را برای اقدام نظامی علیه کوبا هموار ساخت و این اقدامات همزمان با ورود یک ناوگان ناو هواپیمابر به سواحل کوبا صورت گرفت.

توجیهات روبیو برای معرفی کوبا به عنوان حامی تروریسم، هیچ پشتوانه منطقی یا واقعی ندارند. با این حال، دولت ترامپ به جای توسل به قوانین بین‌المللی، به دنبال جلب رضایت یک پایگاه سیاسی داخلی خاص است. انگیزه اصلی این اقدام، تهدید ذاتی کوبا نیست، بلکه نیاز دولت ترامپ به ثبت یک «پیروزی» در کارنامه امنیت ملی خود، پس از شکست تحقیرآمیز در ایران است.

آستانه انتخابات میان دوره‌ای

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در پیش است و رئیس‌جمهور اعلام کرده که سیاست خارجی او مستقل از فشار‌های سیاسی ناشی از نتایج ضعیف جمهوری‌خواهان است. اما تهدید واقعی برای ترامپ از دست دادن کنترل سنا است. ترامپ در اینجا یک اشتباه بزرگ محاسباتی مرتکب می‌شود. او و روبیو واقعیت‌های مرتبط با سیاست فلوریدا و نقش دیاسپورای کوبایی را درک می‌کنند، اما انتخابات میان دوره‌ای یک انتخابات ملی نیست و رأی کوبایی‌ها در فلوریدا، محاسبات ملی را تغییر نمی‌دهد.

اگر ترامپ فکر می‌کند می‌تواند با حمله به کوبا، مردم آمریکا را از عواقب وخیم اقتصادی ناشی از شکست در ایران منحرف کند، سخت در اشتباه است. شعار «این اقتصاد است، احمق!» همچنان معتبر است. فراتر از آن، کوبا ونزوئلا نیست و ممکن است سیا نتواند موفقیت خود در ونزوئلا را در کوبا تکرار کند. ناظران معتقدند «فروپاشی رژیم» به رهبری آمریکا در کوبا با شکست مواجه خواهد شد و زورگویی آمریکا علیه کوبا برای بیش از شش دهه کارساز نبوده است.

مارکو روبیو ممکن است ترامپ را به حمله به کوبا متقاعد کند، اما به جای ثبت یک پیروزی، این حمله به احتمال زیاد فاجعه‌ای را به همراه خواهد داشت که همراه با شکست در ایران، پایان دوره ترامپ را رقم خواهد زد.

منبع: آر تی