\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0637\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062e\u0648\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u062e\u0644\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n