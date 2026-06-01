باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وقتی رژیم اسرائیل سنگ‌بنای زندگی را در ضاحیه هدف می‌گیرد + فیلم

هر نقطه‌ای از لبنان که دست تجاوزگری رژیم صهیونیستی به آن رسیده، ویرانی‌هایی را علیه غیرنظامیان بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی در طی جنگ خود علیه لبنان بیش از دویست هزار واحد مسکونی را در جنوب لبنان ویران کرده است. ویرانی که البته خللی در مقاومت آنها ایجاد نکرده است. 

مطالب مرتبط
وقتی رژیم اسرائیل سنگ‌بنای زندگی را در ضاحیه هدف می‌گیرد + فیلم
young journalists club

عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه به معنای جنگ با ایران است

وقتی رژیم اسرائیل سنگ‌بنای زندگی را در ضاحیه هدف می‌گیرد + فیلم
young journalists club

حضور تکفیری‌ها در بیروت همزمان با حملات رژیم‌صهیونیستی + فیلم

وقتی رژیم اسرائیل سنگ‌بنای زندگی را در ضاحیه هدف می‌گیرد + فیلم
young journalists club

شهادت ۳۱ تن در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان + فیلم

وقتی رژیم اسرائیل سنگ‌بنای زندگی را در ضاحیه هدف می‌گیرد + فیلم
young journalists club

حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۰۱۴

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۳۸۰

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۱۶

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۱۹۹

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۳۹

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha