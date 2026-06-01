باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: به اطلاع مشترکین گرامی میرساند، به منظور انجام عملیات تعمیرات شبکههای گازرسانی، جریان گاز مشترکین ذیل در روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ قطع خواهد شد:
- انتهای خیابان دانیال، میدان نور، خیابان امام سجاد (ع) و کلیه فرعیهای منشعب
- بلوار جمهوری اسلامی، خیابان بقیه الله، تمامی کوچههای زوج و فرد و کلیه فرعیهای منشعب
- بلوار جمهوری اسلامی، خیابان بقیه الله، خیابانهای ابوذر غربی و ابوذر شرقی و کلیه فرعیهای منشعب
- انتهای ۳۰ متری قائم، خیابان دانیال نبی، کوچههای ۲ الی ۱۴ و کوچههای ۱ الی ۹ و کلیه فرعیهای منشعب
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.