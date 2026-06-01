باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی -نشمیل احمدیانی با اشاره به آخرین بررسی نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: از امروز دوشنبه ۱۱ خرداد تا اواسط هفته آینده، آسمان استان اغلب صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در این مدت پدیده جوی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: تنها در برخی ساعات بعدازظهر، وزش باد در سطح استان افزایش مییابد، اما این شرایط نیز پدیده خاصی به دنبال نخواهد داشت.
کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: بررسیها نشان میدهد دمای هوا در روزهای پیش رو بهتدریج و با شیب ملایم افزایش مییابد و بیشتر مناطق استان نسبت به روزهای گذشته هوای گرمتری را تجربه خواهند کرد.
احمدیانی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری شرایط جوی، احتمال وقوع بارشهای مؤثر در این بازه زمانی بسیار ضعیف است و شرایط برای انجام فعالیتهای کشاورزی، عمرانی و همچنین ترددهای بینشهری مناسب خواهد بود.