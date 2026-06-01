معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به ناتوانی آمریکا در شکست ایران، جنگ تحمیلی علیه تهران را «شاهدی آشکار بر باخت راهبردی واشنگتن» و «تحلیل رفتن هژمونی آمریکا» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز (دوشنبه) در ششمین مجمع کارشناسی بینالمللی «روسیه-خاورمیانه» با اشاره به بحران ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، این تجاوز را شاهدی آشکار بر ناتوانی واشنگتن در تحمیل اراده خود به کشورهای مستقل خواند.
ایران نماد مقاومت در برابر زورگویی آمریکا
بوریسنکو با تأکید بر اینکه ایالات متحده نتوانست ایران را شکست دهد، تصریح کرد: «این ناکامی به معنای باخت راهبردی واشنگتن در این رویارویی است. آمریکا با جنگ علیه ایران، نه قدرت خود، بلکه ضعف خود را به جهانیان نشان داده است.»
این دیپلمات ارشد روس خاطرنشان کرد: هزینههای هنگفت عملیاتهای تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و مقاومت مثالزدنی تهران، نشانههایی از تحلیل رفتن هژمونی آمریکا را آشکار ساخته است.
نظام چندقطبی؛ پایان دوران یکهتازی آمریکا
بوریسنکو با اشاره به وقفه در فعالیتهای صلحبانی آمریکا در حوزه فلسطین، به ناکامی این کشور در مدیریت بحرانهای خاورمیانه اشاره کرد. وی گفت: مسائل مهم مربوط به حلوفصل اوضاع غزه هنوز برطرف نشدهاند و فعالیتهای دولت آمریکا در مسیر فلسطین عملاً به حال تعلیق درآمده است.
حضور روسیه در سوریه به دعوت دولت قانونی
معاون وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور نیروهای روسی در سوریه تأکید کرد که این حضور به دعوت دولت سوریه است و مقامات جدید دمشق تعهد خود را به حفظ این حضور تأیید کردهاند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بیش از سه ماه از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران میگذرد و مقاومت ایران در منطقه معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داده است.
منبع: اسپوتنیک