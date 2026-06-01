خاموش کردن یا راه اندازی مجدد در ویندوز ۱۱ نتایج متفاوتی برای عملکرد دستگاه کامپیوتر شما دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بسیاری از کاربران ویندوز 11 به طور تصادفی روی "خاموش کردن" یا "راه اندازی مجدد" کلیک میکنند، بدون اینکه متوجه باشند هیچ یک از گزینهها در واقع نتیجه یکسانی ندارند. در حالی که هر دو مانند "خاموش کردن دستگاه و سپس روشن کردن مجدد آن در آینده" به نظر میرسند، نحوه کار سیستم در پس زمینه اساساً متفاوت است، به خصوص با ویژگی Fast Startup که به طور پیش فرض در اکثر دستگاهها فعال است.
خاموش کردن همیشه سیستم را به طور کامل خاموش نمیکند
وقتی "خاموش کردن" را در ویندوز 11 انتخاب میکنید، ممکن است سیستم آنطور که کاربر انتظار دارد به طور کامل خاموش نشود. دلیل آن ویژگی به نام Fast Startup است که برای سرعت بخشیدن به فرآیند بوت کامپیوتر طراحی شده است. این ویژگی بخشی از وضعیت سیستم، به ویژه هسته، را قبل از خاموش شدن در هارد دیسک ذخیره میکند. این امر به آن اجازه میدهد تا در بوت بعدی بازیابی شود، به جای اینکه سیستم از ابتدا شروع شود. در نتیجه، کامپیوتر به سرعت بوت میشود، اما بدون پاکسازی کامل حافظه سیستم. به عبارت سادهتر، خاموش کردن در این حالت بیشتر شبیه یک خواب زمستانی جزئی است تا خاموش کردن واقعی تمام اجزای سیستم.
راهاندازی مجدد، سیستم را به یک نقطه شروع تمیز برمیگرداند
از سوی دیگر، گزینه راهاندازی مجدد، سیستم را به طور کامل خاموش میکند و سپس بدون تکیه بر هیچ داده ذخیره شدهای از جلسه قبلی، آن را مجدداً راهاندازی میکند. این امر، راهاندازی مجدد را در هنگام عیبیابی مشکلات فنی، از بین بردن خطاهای موقت سیستم یا بهروزرسانی درایورهای دستگاه، مؤثرتر میکند. به عنوان مثال، هنگام نصب نرمافزار جدید یا بهروزرسانی سیستم عامل، ویندوز اغلب از شما میخواهد که راهاندازی مجدد کنید زیرا این تنها راه برای اطمینان از اعمال کامل و صحیح تغییرات است.
چه زمانی راهاندازی مجدد بهترین گزینه است؟
راهاندازی مجدد در شرایط خاص، به ویژه هنگامی که کاربر با عملکرد کند، مشکلات نرمافزاری یا نقص درایور مواجه میشود، بهترین گزینه است. در این موارد، راهاندازی مجدد، سیستم را از ابتدا، از جمله حافظه پنهان و سرویسهای سیستم، بارگذاری مجدد میکند. همچنین پس از بهروزرسانیهای عمده یا زمانی که تداخل برنامهها وجود دارد، بسیار مفید است، زیرا تضمین میکند که تمام فرآیندهای قدیمی به طور کامل خاموش و به طور کامل راهاندازی مجدد شوند.
چه زمانی خاموش کردن کافی یا بهتر است؟
خاموش کردن سنتی زمانی مناسب است که شما صرفاً میخواهید دستگاه را برای صرفهجویی در مصرف برق خاموش کنید یا آن را برای مدت طولانی بلااستفاده بگذارید. با این حال، در یک سناریوی مهم، این روش کارآمدتر میشود: اگر راهاندازی سریع غیرفعال باشد. در این حالت، کل سیستم به طور مؤثر خاموش میشود و برق تمام اجزا، از جمله رم، قطع میشود و در نتیجه ۱۰۰٪ خاموش میشود. با فعال بودن راهاندازی سریع، دستگاه به طور کامل خاموش نمیشود، بلکه وارد یک حالت میانی میشود که مصرف برق کمتری نسبت به خاموش شدن کامل دارد، اما خاموش شدن کامل نیست.
منبع: الیوم السابع