باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ ابوذر عطاپوروزیری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در دومین جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات بین‌المللی جام جهان‌پهلوان تختی که با حضور حجت سلطانی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، مرادی معاون توسعه امور ورزش اداره کل، فلاح مشاور استاندار و امین سلطانی رئیس هیئت کشتی استان برگزار شد، این رقابت‌ها را یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های ورزشی تاریخ استان دانست.

وی اعلام کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان استانداری کرمان، اداره کل ورزش و جوانان و وزارت ورزش و جوانان و به دستور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، استان برای میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی اعلام آمادگی کرده است که نخستین رویداد مهم در این مسیر، مسابقات بین‌المللی جام جهان‌پهلوان تختی خواهد بود.

نخستین گام در مسیر میزبانی‌های بزرگ

عطاپوروزیری با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها افزود: به باور بسیاری از فعالان ورزشی، برگزاری جام جهان‌پهلوان تختی برای نخستین‌بار در استان کرمان اتفاق می‌افتد و از ۲۳ تا ۲۹ خردادماه، ورزشکاران داخلی و خارجی در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی اظهار کرد: دومین نشست هماهنگی این مسابقات برگزار شده و جمع‌بندی نهایی برنامه‌ها در جلسه شورای ورزش استان انجام خواهد شد تا هماهنگی‌های بین‌دستگاهی لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها صورت گیرد.

آغاز فعالیت کمیته‌های اجرایی

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی مسابقات تشکیل شده‌اند، گفت: وظایف بخش‌های مختلف مشخص شده و از امروز روند اجرایی کار با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا استان بتواند میزبانی شایسته‌ای از این رویداد بزرگ داشته باشد.

وی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و سیاست‌های ابلاغی استاندار کرمان، در سال جاری و سال آینده نیز شاهد برگزاری رویداد‌های مهم دیگری در استان خواهیم بود که جام جهان‌پهلوان تختی نخستین گام این مسیر محسوب می‌شود.

حضور بیش از ۲۰۰ کشتی‌گیر درکرمان

عطاپوروزیری با اشاره به ابعاد بین‌المللی این مسابقات گفت: بیش از ۲۰۰ ورزشکار ملی و بین‌المللی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت و امیدواریم کرمان بتواند میزبانی درخور شأن ورزش ایران و مهمانان این رویداد ارائه دهد.

وی با تأکید بر نگاه متوازن مدیریت استان به ورزش افزود: سیاست استان حمایت از همه رشته‌های ورزشی است، به‌ویژه رشته‌هایی که در آنها دارای ظرفیت، افتخارآفرینی و قهرمانان ملی و بین‌المللی هستیم.

عطاپوروزیری در پایان تصریح کرد: کشتی به عنوان یکی از اصیل‌ترین ورزش‌های ایرانی جایگاه ویژه‌ای در ورزش کشور دارد و مایه افتخار است که کرمان میزبان مسابقات معتبر جام جهان‌پهلوان تختی باشد.