فرمانده انتظامی سلماس گفت: ۳ نفر در سلماس که با نشان دادن رسيد جعلی به فروشگاه ها اقدام به کلاهبرداری می کردند دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرهنگ ناصر مظلومی فرمانده انتظامی سلماس گفت: در پی شکايت تعدادی از شهروندان مبنی بر اينکه افرادی با مراجعه به فروشگاه های آنان با نشان دادن رسيد جعلی اقدام به کلاهبرداری از آنان می نمودند رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی تصريح کرد: با اقدامات فني و شگرد‌ های پليسی ۳ نفر از متهمان توسط کارآگاهان پليس آگاهی شناسايی و در يک عمليات غافلگيرانه دستگير شدند.

سرهنگ مظلومی  با بيان اينکه متهمان در بازجويی های فنی انجام شده به ۳۵ مورد کلاهبرداری از شهروندان به ارزش ۵ ميليارد ريال با استفاده از روش رسید ساز جعلی اعتراف کردند، يادآور شد: متهمان بعد از تشکيل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سلماس در پايان با تاکيد بر رعايت هشدار های انتظامی و عدم اطمينان به افراد در هنگام معاملات تجاری، از شهروندان خواست: حتما سامانه پيامکی حساب‌ های بانکی خود را فعال کنند تا با دريافت پيامک از طرف بانک مربوطه از انجام عمليات بانکی مورد نظر اطمينان حاصل کنند و در صورت وقوع و يا اطلاع از اين‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طريق پل ارتباطی ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.

برچسب ها: دستگیری کلاهبرداران ، نیروی انتظامی
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