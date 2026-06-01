باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان ژاپنی کشف کرده‌اند که کمبود ویتامین B۱۲ و اسید فولیک ممکن است علت خستگی مزمن و انگیزه کم، حتی در افراد سالم از نظر بالینی باشد.

پروفسور هیروآکی کانوچی از دانشگاه اوساکا توضیح داد که یافته‌های این مطالعه اهمیت پرداختن به خستگی و انگیزه کم در آینده را برجسته می‌کند. او علاوه بر حفظ یک رژیم غذایی متعادل روزانه، بر لزوم جلوگیری از افزایش سطح هموسیستئین با اجتناب از کمبود ویتامین B۱۲ و اسید فولیک (ویتامین B۹) تأکید کرد.

ساینس دیلی گزارش داد که این مطالعه شامل تقریباً ۶۰۰ بزرگسال سالم ژاپنی بود. محققان سطح هموسیستئین، اسید فولیک و ویتامین B۱۲ خون را اندازه‌گیری کردند، سپس با استفاده از مقیاس خستگی چایلدر و یک مقیاس بصری آنالوگ، میزان خستگی و انگیزه را ارزیابی کردند. هموسیستئین ماده‌ای است که غلظت آن در خون با کمبود ویتامین B۱۲ و اسید فولیک افزایش می‌یابد.

نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگان با سطح هموسیستئین بالا، صرف نظر از جنسیت، سطح پایین‌تری از هر دو ویتامین نیز داشتند. یک تجزیه و تحلیل دقیق نشان داد که مردان با سطح بالای هموسیستئین بیشتر مستعد خستگی جسمی هستند، در حالی که زنان کاهش انگیزه بیشتری نشان دادند. عواملی مانند سن، مدت خواب، حجم کار و عادات غذایی در نیز در این مطالعه نظر گرفته شد.

محققان خاطرنشان کردند که خستگی مزمن به دلیل افزایش فشار‌های کاری و کاهش دوره‌های استراحت، به یک شکایت رایج تبدیل شده است. آنها توضیح دادند که خستگی نه تنها با استرس یا کمبود خواب مرتبط است، بلکه رژیم غذایی نامتعادل نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

این ارتباط بین ویتامین B۱۲، اسید فولیک و خستگی در افراد سالم، یافته‌ای نسبتاً جدید است، زیرا افزایش هموسیستئین به طور سنتی با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی، زوال عقل و شکستگی مرتبط بوده است.



منبع: روسیا الیوم