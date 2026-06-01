باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی وضع هوا، تا یک هفته آینده بارندگی در استان نخواهیم داشت.
او با بیان اینکه طی هفته جاری در ساعتهای بعد از ظهر، در سطح استان وزش باد وجود دارد، ادامه داد: در برخی مناطق جنوب غربی استان، در ساعتهای بعد از ظهر سرعت وزش باد زیاد میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس با بیان اینکه گرمای هوا در جنوب و مرکز استان تا هفته آینده تداوم دارد، تصریح کرد: دژگاه دهرم و کورده خنج با دمای ۴۸ درجه گرمترین نقاط استان در شبانهروز گذشته بودهاند.