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نشست خبری سخنگوی شهرداری تهران
عکاس
آرشیده شاهنگی
تاریخ انتشار
۱۱ خرداد ۱۴۰۵
۲۰:۲۰
کد خبر
۹۰۹۳۰۴۱
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نشست مطبوعاتی سخنگوی شهرداری تهران برگزار شد. عبدالمطهر محمد خانی در این نشست که در ساختمان بلدیه تهران برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبری
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
نشست خبری سخنگوی شهرداری تهران
آرشیده شاهنگی
۲۰:۲۰
-
۱۱ خرداد ۱۴۰۵
۹۰۹۳۰۴۱
۱۱ خرداد ۱۴۰۵
۲۰:۲۰
خبری
عکس
نشست مطبوعاتی سخنگوی شهرداری تهران برگزار شد. عبدالمطهر محمد خانی در این نشست که در ساختمان بلدیه تهران برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
۱۱ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
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برچسب ها:
شهرداری تهران
،
سخنگوی شهرداری
،
بلدیه
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