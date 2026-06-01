قیمت طلا و نقره روز دوشنبه بیش از ۲ درصد سقوط کردند و نفت وست تگزاس اینترمیدیت با جهش ۷.۸ درصدی به ۹۴.۱۹ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت فلزات گرانبها روز دوشنبه کاهش یافت و طلا و نقره هر دو بیش از ۲ درصد سقوط کردند. سرمایه‌گذاران در حال بررسی گزارش‌های جدید رسانه‌های ایرانی هستند که اعلام کرده اند تهران به دلیل حملات اسرائیل به لبنان و به دلیل نقض آتش‌بس از سوی واشنگتن، تصمیم به توقف مذاکرات با ایالات متحده و بستن کامل تنگه هرمز گرفته است.

طلا در ساعت ۹:۵۵ صبح به وقت شرقی با ۲.۰۲ درصد کاهش به ۴۴۵۰.۲۷ دلار در هر اونس رسید، در حالی که نقره در ساعت ۹:۵۹ صبح ۲ درصد کاهش یافت و ۷۳.۸۸ دلار در هر اونس معامله شد. پلاتین در ساعت ۱۰:۰۰ صبح ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و به ۱۹۲۲.۲۵ دلار در هر اونس رسید و پالادیم یک دقیقه بعد ۰.۶۲ درصد کاهش یافت و به ۱۳۳۷.۸۹ دلار در هر اونس رسید.

قیمت نفت هم تحت تأثیر این تنش‌ها افزایش یافت. نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه جولای در ساعت ۱۰:۱۶ صبح به وقت شرقی ۷.۸ درصد جهش کرد و به ۹۴.۱۹ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت برنت برای تسویه حساب در ماه اوت ۶.۶۹ درصد افزایش یافت و با قیمت ۹۷.۲۲ دلار در هر بشکه معامله شد.

منبع: رویترز