قیمت طلا و نقره روز دوشنبه بیش از ۲ درصد سقوط کردند و نفت وست تگزاس اینترمیدیت با جهش ۷.۸ درصدی به ۹۴.۱۹ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت فلزات گرانبها روز دوشنبه کاهش یافت و طلا و نقره هر دو بیش از ۲ درصد سقوط کردند. سرمایه‌گذاران در حال بررسی گزارش‌های جدید رسانه‌های ایرانی هستند که اعلام کرده اند تهران به دلیل حملات اسرائیل به لبنان و به دلیل نقض آتش‌بس از سوی واشنگتن، تصمیم به توقف مذاکرات با ایالات متحده و بستن کامل تنگه هرمز گرفته است.

طلا در ساعت ۹:۵۵ صبح به وقت شرقی با ۲.۰۲ درصد کاهش به ۴۴۵۰.۲۷ دلار در هر اونس رسید، در حالی که نقره در ساعت ۹:۵۹ صبح ۲ درصد کاهش یافت و ۷۳.۸۸ دلار در هر اونس معامله شد. پلاتین در ساعت ۱۰:۰۰ صبح ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و به ۱۹۲۲.۲۵ دلار در هر اونس رسید و پالادیم یک دقیقه بعد ۰.۶۲ درصد کاهش یافت و به ۱۳۳۷.۸۹ دلار در هر اونس رسید.

قیمت نفت هم تحت تأثیر این تنش‌ها افزایش یافت. نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه جولای در ساعت ۱۰:۱۶ صبح به وقت شرقی ۷.۸ درصد جهش کرد و به ۹۴.۱۹ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت برنت برای تسویه حساب در ماه اوت ۶.۶۹ درصد افزایش یافت و با قیمت ۹۷.۲۲ دلار در هر بشکه معامله شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، قیمت نفت ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
طلا بابا رفته کجای کاری؟
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