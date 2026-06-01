معاون اجرایی رییس جمهور اظهار کرد: روز‌های دشوار، محک صداقت و پایداری و البته سرمایه اصلی دولت، اعتماد مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، با انتشار تصاویری از نتایج نظرسنجی اردیبهشت‌ماه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری درباره میزان موافقت مردم با سخنان مسعود پزشکیان در دوران جنگ اخیر و همچنین ارزیابی شهروندان از صداقت و راستگویی رئیس‌جمهور، بر اهمیت اعتماد عمومی به عنوان پشتوانه اصلی دولت تاکید کرد و گفت: روز‌های دشوار، محک صداقت و پایداری و البته سرمایه اصلی دولت، اعتماد مردم است.

وی افزود: نظرسنجی اردیبهشت‌ماه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد مردم، صداقت و ایستادگی رئیس‌جمهور پزشکیان را دیده‌اند.

قائم‌پناه در پایان با تاکید بر تداوم رویکرد دولت در تعامل با جامعه و توجه به مطالبات عمومی تصریح کرد: این راه، راه همراهی با مردم و خدمت به ایران⁩ است.

برچسب ها: معاون رئیس جمهور ، دولت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مگر دیگه اعتمادی هم مونده ملت از دولت داشته باشند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا دولت به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست
چرا مجلس به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست
امروز سه شنبه 12 خرداد ماه سال 1405 هست که فیش حقوق اردیبهشت ماه سال 1405 را هم صدور نشده است ولی متأسفانه هیچ خبری صدور احکام متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
اعتماد 😂😂
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
جوک گفتی ، شما با این تورم ملت را نابود کردید
۰
۱۵
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India
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
الان بخندیم یا گریه کنیم
۰
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
چقدرم دولت به این اعتماد بها میده
۱
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
شماها برا مردم چیکار کردین؟
۰
۴۲
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