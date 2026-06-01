ستاد مردمی غدیر فارس اعلام کرد: به منظور گرامیداشت عید سعید غدیر خم و سی‌وهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، استفاده از تمامی خطوط مترو شیراز در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ برای عموم شهروندان رایگان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مردمی غدیر استان فارس اعلام کرد: به منظور گرامیداشت عید سعید غدیر خم و سی‌وهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، استفاده از تمامی خطوط مترو شیراز در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ برای عموم شهروندان رایگان خواهد بود.

در راستای گرامیداشت عید سعید غدیر خم و سی‌و هفتمین سالگرد ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، استفاده از خدمات مترو شیراز در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ برای عموم شهروندان رایگان اعلام شد.

این اقدام با هدف پاسداشت این دو مناسبت بزرگ مذهبی و انقلابی، تسهیل تردد شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌ها و مراسم‌های پیش‌بینی شده در سطح شهر صورت گرفته است.

بر این اساس، تمامی شهروندان می‌توانند در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ بدون پرداخت هزینه از خدمات مترو شیراز استفاده کنند.

مسئولان شهری ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، از شهروندان دعوت کردند با بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی در آیین‌های مذهبی، فرهنگی و مردمی این روز حضور فعال داشته باشند.

منبع: ستاد غدیر فارس

برچسب ها: رایگان شدن ، خدمات مترو ، عید غدیر ، ستاد مردمی
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