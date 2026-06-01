باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن تقدیر از نقش میانجیگرانه پاکستان در تبادل پیام میان ایران و آمریکا، ادعا کرد که اتحادیه اروپا می‌تواند به تحکیم توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن کمک کند.

کالاس عصر دوشنبه در گفت‌و‌گو با نشریه پولتیکو در حاشیه سفر به اسلام‌آباد، مدعی شد: اتحادیه اروپا نقشی کلیدی در تضمین آتش‌بس پایدار بین تهران و واشنگتن دارد که به نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران رسیدگی می‌کند.

کالاس با اشاره به نقش پاکستان در میانجیگری گفت: با کمک پاکستان، اکنون یک تلاش دیپلماتیک ضعیف برای تمدید آتش‌بس ایالات متحده و ایران و بازگشایی تنگه هرمز در حال انجام است.

وی افزود: از عملیات دریایی اتحادیه اروپا گرفته تا تخصص هسته‌ای که به سختی به دست آمده، اتحادیه اروپا می‌تواند نقش ملموسی در پایدار کردن هرگونه توافقی ایفا کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به تجربه این اتحادیه در مذاکرات برجام گفت: اتحادیه اروپا که نقش مهمی در مذاکرات برجام ایفا کرد، اکنون می‌تواند برای کمک به تحکیم آتش‌بس و رسیدگی به مسائل هسته‌ای قدم پیش بگذارد.

کالاس در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه خود گفت: هرگونه توافق موقت باید با مذاکرات عمیق‌تر در مورد مسئله هسته‌ای، موشک‌ها، متحدان ایران در منطقه و سایر مسائل دنبال شود.

لازم به ذکر است، این ادعا در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها بر مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و این آمریکا بوده که با بهانه‌جویی و ادعا‌های بی‌اساس به دنبال اقدامات تجاوزگرانه بوده است.

گفتنی است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از بی‌نتیجه ماندن دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در ۲۳ فروردین در اسلام‌آباد، اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرد که روند دیپلماسی را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه ساخت. کارشناسان معتقدند با گذشت بیش از سه ماه از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فشار‌های دیپلماتیک و نظامی بر واشنگتن برای یافتن راهی برای خروج از این بحران افزایش یافته و ایران با اتکا به قدرت بازدارندگی خود، بر رفع کامل ریشه‌های بحران و تضمین منافع ملی خود در هرگونه توافق احتمالی اصرار دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه