همزمان با ایام ولایت و امامت و در آستانه عید بزرگ غدیر خم، پرچم متبرک آستان مقدس علوی بر فراز گنبد مسجد مقدس جمکران به اهتزاز درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -  آیین به اهتزاز درآمدن پرچم متبرک آستان مقدس علوی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. این مراسم معنوی همزمان با سالروز ولادت حضرت امام علی النقی (ع) و در آستانه عید سعید غدیر خم، فضای مسجد را آکنده از نور ولایت و امامت کرد.

این پرچم که از نماد‌های شناخته‌شده فرهنگ ولایت به شمار می‌رود، با هدف گرامیداشت مناسبت‌های مرتبط با امامت و پاسداشت عید غدیر بر فراز گنبد قرار گرفت. همزمانی این آیین با سالروز ولادت امام هادی (ع) بر شکوه معنوی آن افزود و توجه زائران و مشتاقان اهل‌بیت (ع) را به خود جلب کرد.

مسجد مقدس جمکران این روز‌ها میزبان برنامه‌های مختلف فرهنگی و دینی در آستانه عید غدیر است و اهتزاز این پرچم، نماد ارادت شیعیان به ساحت امیرالمؤمنین (ع) و یادآور پیام ماندگار غدیر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، عید غدیر
خبرهای مرتبط
تولیت مسجد مقدس جمکران:
شهدا راه میانبر رسیدن به خدا را انتخاب کردند
دعای روح بخش عرفه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها طنین انداز شد
اقامه نماز عید سعید قربان در شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها+ تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعمال محدودیت‌های ترافیکی رحلت امام خمینی(ره) در استان قم
وقوع پدیده گرد و غبار با وجود همه اقدامات کنترلی قطعی است
انتخاب رهبر جدید همچون روز غدیر دشمنان را ناامید کرد
بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
از علی(ع) تا مهدی(عج)؛ غدیر، طلیعه‌دار یک امتداد الهی
آخرین اخبار
از علی(ع) تا مهدی(عج)؛ غدیر، طلیعه‌دار یک امتداد الهی
انتخاب رهبر جدید همچون روز غدیر دشمنان را ناامید کرد
بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
وقوع پدیده گرد و غبار با وجود همه اقدامات کنترلی قطعی است
اعمال محدودیت‌های ترافیکی رحلت امام خمینی(ره) در استان قم
حمله به مدرسه میناب همزمان با جشن پوریم یهود و کاملاً زمان‌بندی‌شده بود