همزمان با ایام ولایت و امامت و در آستانه عید بزرگ غدیر خم، پرچم متبرک آستان مقدس علوی بر فراز گنبد مسجد مقدس جمکران به اهتزاز درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیین به اهتزاز درآمدن پرچم متبرک آستان مقدس علوی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. این مراسم معنوی همزمان با سالروز ولادت حضرت امام علی النقی (ع) و در آستانه عید سعید غدیر خم، فضای مسجد را آکنده از نور ولایت و امامت کرد.
این پرچم که از نمادهای شناختهشده فرهنگ ولایت به شمار میرود، با هدف گرامیداشت مناسبتهای مرتبط با امامت و پاسداشت عید غدیر بر فراز گنبد قرار گرفت. همزمانی این آیین با سالروز ولادت امام هادی (ع) بر شکوه معنوی آن افزود و توجه زائران و مشتاقان اهلبیت (ع) را به خود جلب کرد.
مسجد مقدس جمکران این روزها میزبان برنامههای مختلف فرهنگی و دینی در آستانه عید غدیر است و اهتزاز این پرچم، نماد ارادت شیعیان به ساحت امیرالمؤمنین (ع) و یادآور پیام ماندگار غدیر است.