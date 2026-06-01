معاون وزیر امور خارجه روسیه با ابراز امیدواری نسبت به تحقق توافق بالقوه بین ایران و آمریکا، تأکید کرد که مسکو برای ارائه کمک به این روند آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، اظهار کرد: ما امیدواریم که قالب توافق بالقوه‌ای که در روز‌ها و هفته‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته است، یعنی یک یادداشت تفاهم و یک رویکرد مرحله‌ای خاص برای حل مشکلات موجود، عملی شود.

ریابکوف با تأکید بر اهمیت جلوگیری از هرگونه تشدید جدید درگیری نظامی، خاطرنشان کرد: برای روسیه و ایران مهم است که از تشدید جدید درگیری نظامی جلوگیری شود و به‌طور کلی باید تهران و واشنگتن از هرگونه رویارویی نظامی مجدد پرهیز کنند.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین تصریح کرد که مسکو آمادگی خود را برای کمک به توافق بالقوه بین ایران و ایالات متحده اعلام می‌کند.

گفتنی است ایران و آمریکا اعلام کرده‌اند برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. بر اساس اعلام تهران، این تفاهم‌نامه شامل بازگشایی تنگه هرمز، اقدامات اعتمادسازی آمریکا از جمله آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران و پایان درگیری‌های نظامی در تمامی جبهه‌هاست که پس از آن فرصت مذاکراتی تازه در بازه زمانی محدود برای بررسی موضوع هسته‌ای آغاز خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از بی‌نتیجه ماندن دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در ۲۳ فروردین در اسلام‌آباد، اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرد که روند دیپلماسی را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه ساخت.

موضع روسیه در قبال تحریم‌های آمریکا علیه کوبا

ریابکوف در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح موضع روسیه در قبال تحریم‌های آمریکا علیه کوبا پرداخت و گفت: مسئله فشار بر کوبا از سوی واشنگتن در تماس‌های ما با آمریکایی‌ها مطرح است. ما کلیت شرایطی را که کوبا در نتیجه محاصره غیرقانونی آمریکا و افزایش فشار در آن قرار دارد، درک می‌کنیم و نمی‌توانیم در این زمینه بی‌تفاوت بمانیم.

گفتنی است دونالد ترامپ طی چند ماه اخیر سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را در پیش گرفته و مدعی شده که این کشور همچنان «تهدیدی استثنایی» برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌رود.

منبع: تاس